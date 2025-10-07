Καλιφόρνια: Συντριβή ελικοπτέρου με τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ

Καλιφόρνια: Συντριβή ελικοπτέρου με τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ
07 Οκτ. 2025 10:25
Pelop News

Ενα ελικόπτερο ιατρικής βοήθειας συνετρίβη χθες το βράδυ σε ένα μποτιλιαρισμένο τμήμα της λεωφόρου 50 στο Σακραμέντο της Καλιφόρνια, τραυματίζοντας τρία άτομα, σύμφωνα με τον αερομεταφορέα, αν και δεν υπήρχαν ασθενείς στο ελικόπτερο.

Οι επιζώντες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να λάβουν περίθαλψη, σύμφωνα με ανάρτηση του δημάρχου του Σακραμέντο, Κέβιν Μακάρτι, στο X, μετά την πτώση του αεροσκάφους κοντά στην 59η οδό της πόλης, στην ανατολική πλευρά της λεωφόρου.

 

«Είμαστε στη διαδικασία να προσδιορίσουμε τις λεπτομέρειες της κατάστασης, καθώς και την κατάσταση του πληρώματος, το οποίο μεταφέρθηκε σε νοσοκομεία της περιοχής», ανέφερε η εταιρεία REACH σύμφωνα με το Reuters.

Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες σε ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση και τραυματίες σε όλη τη δυτική πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως αναφέρεται στον ιστότοπό της. Η αιτία της συντριβής διερευνάται, σύμφωνα με το CBS News.
