Καλιφόρνια: Συντριβή ελικοπτέρου με τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ

Ενα ελικόπτερο ιατρικής βοήθειας συνετρίβη χθες το βράδυ σε ένα μποτιλιαρισμένο τμήμα της λεωφόρου 50 στο Σακραμέντο της Καλιφόρνια, τραυματίζοντας τρία άτομα, σύμφωνα με τον αερομεταφορέα, αν και δεν υπήρχαν ασθενείς στο ελικόπτερο.

Οι επιζώντες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να λάβουν περίθαλψη, σύμφωνα με ανάρτηση του δημάρχου του Σακραμέντο, Κέβιν Μακάρτι, στο X, μετά την πτώση του αεροσκάφους κοντά στην 59η οδό της πόλης, στην ανατολική πλευρά της λεωφόρου.

Several injuries have been reported following a dramatic medical helicopter crash onto the eastbound lanes of Highway 50 in Sacramento, California, near Howe Avenue, on Monday evening just after 7:00 PM local time. The aircraft, identified as a REACH medical helicopter, came… pic.twitter.com/kk2mL04XFT — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) October 7, 2025

«Είμαστε στη διαδικασία να προσδιορίσουμε τις λεπτομέρειες της κατάστασης, καθώς και την κατάσταση του πληρώματος, το οποίο μεταφέρθηκε σε νοσοκομεία της περιοχής», ανέφερε η εταιρεία REACH σύμφωνα με το Reuters.

Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες σε ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση και τραυματίες σε όλη τη δυτική πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως αναφέρεται στον ιστότοπό της. Η αιτία της συντριβής διερευνάται, σύμφωνα με το CBS News.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



