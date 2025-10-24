Καλύτερα η υγεία του σκύλου που κακοποιήθηκε σεξουαλικά στην Ηλεία – Εμφανίστηκε ο ιδιοκτήτης του

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην περιοχή έχει μεταβεί ειδική ομάδα της ΕΛΑΣ που έχει αναλάβει τη διερεύνηση του περιστατικού. Μάλιστα, ο δράστης επικηρύχτηκε από τη Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος για το ποσό των 1.500 ευρώ.

Καλύτερα η υγεία του σκύλου που κακοποιήθηκε σεξουαλικά στην Ηλεία - Εμφανίστηκε ο ιδιοκτήτης του
24 Οκτ. 2025 17:24
Pelop News

Αναρρώνει ο σκύλος που εντοπίστηκε φρικτά κακοποιημένος στο Επιτάλιο Ηλείας. Μάλιστα, εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα κάτοικος που είπε πως τον σκύλο τον λένε Ρεξ ενώ ισχυρίστηκε πως είχε διαφύγει από το σπίτι τα ξημερώματα της ημέρας που εντοπίστηκε κακοποιημένο.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, ο άνδρας προσκόμισε βιβλιάριο υγείας και έγγραφα του σκύλου, στα οποία υπάρχει αριθμός μικροτσίπ. Κατά τον έλεγχο, ωστόσο, δεν κατέστη δυνατή η σάρωση του τσιπ στο σώμα του ζώου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Οι Αρχές από την πλευρά τους εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, κατά τις ίδιες πηγές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην περιοχή έχει μεταβεί ειδική ομάδα της ΕΛΑΣ που έχει αναλάβει τη διερεύνηση του περιστατικού. Μάλιστα, ο δράστης επικηρύχτηκε από τη Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος για το ποσό των 1.500 ευρώ.

Η Φιλοζωική Κρεστένων, ανακοίνωσε στο Facebook πως ο σκύλος δείχνει πλέον να έχει διαφύγει τον κίνδυνο: «τρώει, περπατάει, μας χαρίζει σπατουλιές και δείχνει χαρούμενο – ένα μικρό θαύμα ζωής μετά από όσα υπέφερε».

Ταυτόχρονα ευχαρίστησε «για τα δεκάδες μηνύματα αγάπης, τη στήριξη και την ευαισθησία σας. Η δύναμή του είναι και δική σας δύναμη».

Στην ανάρτηση η Φιλοζωική καλεί οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι για τον δράστη να επικοινωνήσει με το αστυνομικό τμήμα Πύργου και σημειώνει πως «κανένα περιστατικό κακοποίησης δεν πρέπει να μένει στο σκοτάδι. Η σιωπή είναι συνενοχή. Μίλα – για εκείνους που δεν μπορούν να μιλήσουν».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:00 Διαβήτης: Διαμαρτυρία πασχόντων για διακοπή χορήγησης ταινιών – Η μέτρηση είναι θέμα ζωής
19:55 Ζάκυνθος: Τα στοιχεία του 36χρονου, που συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών
19:45 Σοκ, νεκρός τουρίστας εν πλω στο κρουαζιερόπλοιο Aidablu
19:37 Αμερικανική επίθεση σε «ναρκοτρομοκράτες», 6 νεκροί σε σκάφος που διακινούσε ναρκωτικά στην Καραϊβική
19:29 «Θα σας σκοτώσω, θα σας σφάξω, θα σας βγάλω τα μάτια», 21 μήνες φυλάκιση για τις απειλές
19:20 «Ζώνη, σώμα και κάθισμα είχαν γίνει ένα», αποκαλύψεις σοκ για το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη
19:10 Μπονέλης στον Peloponnisos FM: «Κανένας θάνατος λουόμενου το καλοκαίρι του 2025»
19:00 Πάτρα – Αρχαιολογικό Μουσείο: Τα μέτρα για να μη γίνουν τα… του Λούβρου
18:55 Προφυλακιστέος ο 18χρονος που δολοφόνησε τη μητέρα του στα Τρίκαλα
18:47 Καιρός: Μετά τις βροχές και καταιγίδες, πάλι άνοδος της θερμοκρασίας
18:37 Η Γενετική μας ιστορία μπορεί να σώσει ζωές
18:33 Κέλλας στη Βουλή: «Δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο κατά της ευλογιάς σε Ελλάδα και Ευρώπη»
18:23 Φοινικούντα: «Φοβάμαι για τη ζωή μου, θέλω να βρεθούν οι δολοφόνοι»
18:15 Δυτική Αχαΐα: Ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών
18:11 Οι «σφυρίχτρες» για την διπλή μάχη του ΝΟΠ με Πανιώνιο
18:00 Διεύθυνση Μεταφορών: Η Βασιλική Καραμπάτσου μιλάει στην «Π» για τις υποθέσεις σε Αίγιο, Αμαλιάδα και Πάτρα
17:53 Που θα δείτε Βίρτους Μπολόνια-Παναθηναϊκός και Μπάγερν-Ολυμπιακός
17:45 Γιορτάζοντας τη ζωή και τη σοφία των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας – Μια μοναδική δράση της Cο2gether στην Πάτρα.
17:43 Το μεγάλο «μυστικό» με τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι, γιατί ψάχνουν πόσοι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία το ίδιο βράδυ
17:38 «Ο μπαμπάς χτύπησε την μαμά», τα δακρυσμένα μάτια του 4χρονου κοριτσιού αποκάλυψαν την κακοποίηση στο Κορωπί
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 24/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ