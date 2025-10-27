Καμερούν: Ο γηραιότερος πρόεδρος στον κόσμο, εκλέχτηκε στα 92 και θα κυβερνά μέχρι τα 99!

Ο 92χρονος Μπιά κέρδισε το 53,7% των ψήφων και ο κυριότερος αντίπαλός του, Ίσα Τσιρόμα Μπακάρι, ο οποίος παραιτήθηκε από το υπουργικό συμβούλιο τον Ιούνιο, το 35,2%,

Καμερούν: Ο γηραιότερος πρόεδρος στον κόσμο, εκλέχτηκε στα 92 και θα κυβερνά μέχρι τα 99!
27 Οκτ. 2025 17:05
Pelop News

Ο Πολ Μπιά, ανακηρύχθηκε νικητής των εκλογών της 12ης Οκτωβρίου στο Καμερουν, οι οποίες αμαυρώθηκαν από τον αποκλεισμό του κύριου αντιπάλου του, και αναμένεται να κυβερνήσει την κεντρική αφρικανική χώρα μέχρι την ηλικία των 99 ετών, εάν ολοκληρώσει την όγδοη θητεία του.

Ο 92χρονος Μπιά κέρδισε το 53,7% των ψήφων και ο κυριότερος αντίπαλός του, Ίσα Τσιρόμα Μπακάρι, ο οποίος παραιτήθηκε από το υπουργικό συμβούλιο τον Ιούνιο, το 35,2%, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο Κλεμέντ Ατανγκάνα, πρόεδρος του Συνταγματικού Συμβουλίου, σημειώνει το Bloomberg.

Ο Μπιά, ο γηραιότερος εν ενεργεία πρόεδρος στον κόσμο, κατέβηκε στις εκλογές με το Λαϊκό Δημοκρατικό Κίνημα του Καμερούν. Θα ορκιστεί στην πρωτεύουσα, Γιαουντέ, στις 6 Νοεμβρίου.

Μόνο 12 από τους 83 υποψήφιους για την προεδρία είχαν το δικαίωμα να υποβάλουν υποψηφιότητα, γεγονός που προκάλεσε κατηγορίες από την αντιπολίτευση και τις οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα ότι οι εκλογές δεν ήταν ούτε ελεύθερες ούτε δίκαιες. Ο Maurice Kamto, ηγέτης του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης που αμφισβήτησε τον Μπιά στις τελευταίες εκλογές του 2018, ήταν μεταξύ εκείνων που αποκλείστηκαν με την αιτιολογία ότι το κόμμα του είχε ορίσει δύο υποψηφίους.

Ο Μπιά κυβερνά το Καμερούν εδώ και 43 χρόνια και οι περισσότεροι πολίτες δεν έχουν γνωρίσει ποτέ άλλο ηγέτη. Η προχωρημένη ηλικία του και οι σποραδικές δημόσιες εμφανίσεις, έχουν προκαλέσει ανησυχίες για την υγεία του και έχουν εγείρει ερωτήματα σχετικά με το ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα σε περίπτωση που πεθάνει.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:47 Ανάλυση: Τι σημαίνει η αγορά Eurofighter από την Τουρκία
19:36 Αλλάζει ο καιρός την 28η Οκτωβρίου, έρχονται βροχές και πτώση της Θερμοκρασίας
19:25 Η Πάτρα του ’40, μια πόλη που έμαθε να αντέχει
19:18 Γαλάτσι: Μεγάλη ανησυχία, αυτός είναι ο 29χρονος που εξαφανίστηκε
19:12 Έβγαλε πιστόλι σε μπαρ και απείλησε γυναίκα, συνελήφθη!
19:05 «Hotel και food management» με βάση το Αίγιο: Θα γίνει ξανά μια ακαδημαϊκή πόλη
18:53 «Την έριξε κάτω στο δρόμο και πέρασε με το αυτοκίνητο από πάνω της», μαρτυρίες σοκ για την 40χρονη στο Κορωπί
18:42 Γυναίκα 27 ετών βίαζε για περίπου ένα μήνα 10χρονο παιδί!
18:33 ΟΠΕΚΕΠΕ: Τρεις νέες προφυλακίσεις, ελεύθεροι ο λογιστής και ο πατέρας του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος
18:25 Στα 10,74 δισ. δολάρια η αξία του deal Τουρκίας-Βρετανίας για την προμήθεια 20 Eurofighter
18:15 Η διαρροή 180 εκατ. κωδικών πρόσβασης χρηστών της Gmail, πως θα ανακαλύψετε εάν παραβιάστηκε ο λογαριασμός σας
18:05 «Καμπανάκι» του ΔΝΤ για το χρέος των ΗΠΑ-Ξεπερνά Ιταλία και Ελλάδα
18:03 Ο λαϊκισμός επιβάλλει καθημερινά τη δημόσια συζήτηση!
17:57 Νύφη στο Αζερμπαϊτζάν αυτοκτόνησε μετά τον γάμο της! ΦΩΤΟ
17:56 Στην Άγκυρα ο Στάρμερ, θα συναντηθεί με τον Ερντογάν
17:52 Τραμπ: Υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, το αποκάλυψε ο ίδιος, αλλά δεν είπε τον λόγο
17:47 Αύξηση οικοδομικής δραστηριότητας τον Ιούλιο
17:45 Γιατί συναντήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στη Μαδρίτη ο Δ. Γιαννόπουλος;
17:37 Τι είπε η Ράνια Τζίμα για την κόρη της
17:35 «Φοβήθηκα εκείνη τη στιγμή για τη ζωή μου και έτσι τον πυροβόλησα», μεγάλη ανησυχία για βεντέτα στην Κρήτη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ