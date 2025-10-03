Καραλής: Η όμορφη φωτογραφία που ανέβασε η σύντροφός του

Η Αναστασία δεν έλειψε από το Παγκόσμιο του Τόκιο. Παρακολούθησε τις προσπάθειες του αγαπημένου της από τις κερκίδες καταγράφοντάς τες μάλιστα με το κινητό της

Καραλής: Η όμορφη φωτογραφία που ανέβασε η σύντροφός του
03 Οκτ. 2025 19:29
Pelop News

Μία από τις καλύτερες περιόδους της ζωής του διανύει ο Ολυμπιονίκης μας, Εμανουήλ Καραλής. Τα άλματα του είναι σταθερά πάνω από τα 6 μέτρα, κατέκτησε το πρώτο του μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και το μέλλον του φαντάζει ονειρικό.

Δεν θα τα κατάφερνε ποτέ, όμως, αν δεν είχε δίπλα του ανθρώπους που τον αγαπάνε και μία από αυτούς είναι η Αναστασία Μαγαλιού, η σύντροφός του.

Η Αναστασία δεν έλειπε φυσικά ούτε από το Παγκόσμιο του Τόκιο.

Παρακολούθησε τις προσπάθειες του αγαπημένου της από τις κερκίδες καταγράφοντάς τες μάλιστα με το κινητό της.

Ωστόσο και οι δυο είναι πολύ διακριτικοί σε ό,τι έχει να κάνει με την προσωπική τους ζωή γι’ αυτό και οι κοινές τους αναρτήσεις στα social media είναι ελάχιστες.

Πρόσφατα, όμως η ίδια ανάρτησε φωτογραφία μαζί με τον αγαπημένο της Μανόλο από τις καλοκαιρινές τους διακοπές


Η Αναστασία Μαγαλιού έχει σπουδάσει ψυχολογία, αγαπά πολύ τα ταξίδια αλλά και τα σπορ, ενώ έχει ασχοληθεί και η ίδια παλαιότερα με τον στίβο. Με τον Έλληνα Ολυμπιονίκη είναι μαζί 6 χρόνια και ο έρωτάς τους δεν κρύβεται.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:47 Οδηγός ΙΧ έβγαλε κατσαβίδι και χτύπησε μοτοσικλετιστή στο μάτι!
20:40 Αιματοκύλισμα στη συναγωγή του Μάντσεστερ: Ο δράστης ήταν ελεύθερος με εγγύηση για υπόθεση βιασμού
20:31 Στην Ευρώπη και στην Ελλάδα γερνάμε με μεγάλη ταχύτητα! Ο λόγος
20:17 Ντένις Ρούτσι: Γιατί η Κωνσταντοπούλου δεν παρέλαβε τη νέα πρόσκληση της εκταφής του
20:10 Επιμελητήριο Αχαΐας: «Μαγνήτης» για ελαιοπαραγωγούς «Ο Δρόμος προς τη Διάκριση»
20:00 Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης στην «Π»: Το λιμάνι μας είναι ο πνεύμονάς μας
19:45 Ένα νέο μοντέλο στην ενοικίαση αυτοκινήτων: το Rent From Locals αλλάζει το τοπίο στην Ελλάδα
19:44 «Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαράβατη και θεμελιώδης», διάβημα διαμαρτυρίας του ΥΠΕΞ στο Ισραήλ για τους Έλληνες που συμμετείχαν στον στολίσκο
19:35 Πάτρα: Υπέστη έμφραγμα όταν την έλουζαν στο κομμωτήριο!
19:29 Καραλής: Η όμορφη φωτογραφία που ανέβασε η σύντροφός του
19:18 Φονική κακοκαιρία στη Βουλγαρία, τρεις νεκροί, ανάμεσά τους δύο διασώστες ΒΙΝΤΕΟ
19:07 Τροχαίο στην Αμφιλοχία με ανατροπή, απεγκλωβίστηκε η οδηγός ΒΙΝΤΕΟ
19:00 Πάτρα: Αντιπαραθέσεις στη δημοτική επιτροπή για τη διαφάνεια με πρωταγωνιστές Αϊβαλή και Ψωμά
18:51 Η απόφαση που πήρε ο Αταμάν για το μέλλον του Λεσόρ στον Παναθηναϊκό
18:41 «Μη με πυροβολείς, μη», συγκλονιστικές στιγμές στο βίντεο με τον δράστη στον Άγιο Στέφανο
18:31 Μέσα ο Νιλικίνα, αυτόν αναγκάστηκε ο Μπαρτζώκας να αφήσει εκτός 8άδας στην Ελλάδα
18:20 «Βοήθεια θα με σκοτώσει»! Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας έσωσε ηλικιωμένη γυναίκα
18:12 Ισραήλ: Ο Μπεν Γκβιρ ζήτησε φυλάκιση αντί απέλασης των ακτιβιστών του στολίσκου!
18:00 Πάτρα: Δικηγόροι σε προεκλογική τροχιά – Ποιοι επιλέγουν να μην διεκδικήσουν την προεδρία
17:49 Θρίαμβος του Γκαβέλα στα 100μ. Τ11 και στο Νέο Δελχί, Παγκόσμιος πρωταθλητής!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 3/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ