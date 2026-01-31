Καρδιά: Οι πέντε τροφές που θεωρούνται υγιεινές, αλλά μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο!

Φαίνεται ότι η υγεία της καρδιάς επιδεινώνεται ταχύτερα από κάθε άλλη περίοδο των τελευταίων 50 ετών σύμφωνα με προειδοποίηση της Βρετανικής Καρδιολογικής Εταιρείας (British Heart Foundation – BHF). Όπως επισημαίνει η οργάνωση, στις αρχές της δεκαετίας του 2020 καταγράφεται πιο απότομη επιδείνωση της καρδιαγγειακής υγείας σε σύγκριση με οποιαδήποτε δεκαετία μετά το 1970, παρά τη μείωση του καπνίσματος και τις σημαντικές ιατρικές εξελίξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η BHF τονίζει ότι η διατροφή παραμένει βασικός παράγοντας πρόληψης καρδιαγγειακών νοσημάτων. Ωστόσο, πέρα από τα προφανή ανθυγιεινά τρόφιμα, όπως τα αναψυκτικά και τα τηγανητά, υπάρχουν και προϊόντα που συχνά προβάλλονται ως «υγιεινά», αλλά μπορεί να επιβαρύνουν σιωπηλά την καρδιά.

Λάδι καρύδας

Το λάδι καρύδας έχει αποκτήσει φήμη «καθαρής» και υγιεινής επιλογής τα τελευταία χρόνια. Παρότι περιέχει τριγλυκερίδια μέσης αλυσίδας (MCTs), τα οποία έχουν συσχετιστεί σε ορισμένες μελέτες με οφέλη για τον εγκέφαλο, η BHF επισημαίνει ότι αποτελείται έως και κατά 83% από κορεσμένα λιπαρά. Το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο ακόμη και από εκείνο του βουτύρου. Διατροφή πλούσια σε κορεσμένα λιπαρά συνδέεται με αυξημένη «κακή» χοληστερόλη (LDL), παράγοντα κινδύνου για εγκεφαλικό και στεφανιαία νόσο. Η σύσταση είναι η περιορισμένη χρήση του και η προτίμηση ελαιολάδου.

Έτοιμα smoothies φρούτων

Τα smoothies του εμπορίου παρουσιάζονται ως εύκολος τρόπος κάλυψης της ημερήσιας πρόσληψης φρούτων και λαχανικών. Ωστόσο, η διαδικασία πολτοποίησης απελευθερώνει ελεύθερα σάκχαρα, με αποτέλεσμα πολλά προϊόντα να έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη και πρόσθετα. Η BHF συστήνει περιορισμό της κατανάλωσης στα 150 ml ημερησίως, ώστε να μην ξεπερνώνται τα συνιστώμενα όρια πρόσληψης ζάχαρης.

Μπάρες δημητριακών (granola bars)

Οι μπάρες δημητριακών θεωρούνται συχνά πρακτικό πρωινό ή σνακ. Ωστόσο, αρκετές περιέχουν υψηλές ποσότητες ζάχαρης και κορεσμένων λιπαρών, με ορισμένες να έχουν περισσότερες θερμίδες από μια σοκολάτα. Προϊόντα με επικάλυψη σοκολάτας, γιαουρτιού ή καραμέλας μπορεί να είναι κατάλληλα ως περιστασιακά γλυκίσματα, αλλά όχι ως βάση για καθημερινό πρωινό.

Φυτικά έτοιμα γεύματα

Η άνοδος της φυτικής διατροφής έχει οδηγήσει σε πληθώρα vegan και vegetarian έτοιμων γευμάτων. Παρά τις περιβαλλοντικές και ηθικές τους προεκτάσεις, αρκετά από αυτά είναι υπερεπεξεργασμένα και περιέχουν υψηλά επίπεδα αλατιού, συντηρητικών και κορεσμένων λιπαρών, συχνά από λάδι καρύδας ή φοινικέλαιο. Η BHF επισημαίνει ότι «φυτικό» δεν σημαίνει αυτομάτως «υγιεινό» και συνιστά προσεκτικό έλεγχο των διατροφικών ετικετών.

Παγωτό χωρίς γαλακτοκομικά

Τα παγωτά χωρίς λακτόζη ή ζωικά προϊόντα κερδίζουν έδαφος, όμως συχνά περιέχουν αυξημένες ποσότητες ζάχαρης ή σιροπιών για να αντισταθμίσουν την απουσία γαλακτοκομικών. Πολλά βασίζονται επίσης σε λάδι ή κρέμα καρύδας, αυξάνοντας τα κορεσμένα λιπαρά – σε ορισμένες περιπτώσεις περισσότερο από τα παραδοσιακά παγωτά.

Τι συστήνει η Βρετανική Καρδιολογική Εταιρεία

Η Βρετανική Καρδιολογική Εταιρεία υπογραμμίζει τη σημασία της ανάγνωσης των διατροφικών ετικετών, καθώς προϊόντα που μοιάζουν μεταξύ τους μπορεί να διαφέρουν σημαντικά ως προς την επίδρασή τους στην καρδιά. Ως γενικός κανόνας, προτείνεται η επιλογή τροφίμων με:

– χαμηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά,

– περιορισμένα πρόσθετα σάκχαρα,

– μικρή και «καθαρή» λίστα συστατικών.

Μια καρδιοπροστατευτική διατροφή θα πρέπει να περιλαμβάνει άφθονα φρούτα και λαχανικά, δημητριακά ολικής άλεσης, άπαχες πηγές πρωτεΐνης, υγιεινά λιπαρά όπως το ελαιόλαδο και το αβοκάντο, καθώς και χρήση βοτάνων αντί για αλάτι, ιδιαίτερα σε άτομα με αυξημένη αρτηριακή πίεση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



