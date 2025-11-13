Καρφίτσα του Ναπολέοντα πωλήθηκε σε δημοπρασία για 3,79 εκ. ευρώ ΦΩΤΟ

Το ποσό αγοράς της διαμαντένιας καρφίτσας του Ναπολέοντα,  ξεπέρασε κατά πολύ τις αρχικές εκτιμήσεις, οι οποίες κυμαίνονταν μεταξύ 130.000 και 220.000 ευρώ.

13 Νοέ. 2025 9:22
Pelop News

 Eναντι 3,79 εκατομμυρίων ευρώ, πωλήθηκε την Τετάρτη 12/11/2025, σε δημοπρασία στη Γενεύη, μια διαμαντένια καρφίτσα που ανήκε στον Ναπολέοντα Βοναπάρτη και είχε κατασχεθεί από τον Πρωσικό στρατό στο Βατερλώ, ανακοίνωσε ο οίκος Sotheby’s.

Το ποσό αυτό ξεπέρασε κατά πολύ τις αρχικές εκτιμήσεις, οι οποίες κυμαίνονταν μεταξύ 130.000 και 220.000 ευρώ.

Η καρφίτσα ήταν ένα από τα προσωπικά αντικείμενα που ο Ναπολέων υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει κατά τη διαφυγή του από την πεδιάδα του Βατερλώ, στο σημερινό Βέλγιο, μετά την συντριβή των δυνάμεών του από βρετανικά και πρωσικά στρατεύματα το 1815.

Στην καρφίτσα, διαμέτρου περίπου 45 χιλιοστών, δεσπόζει ένα μεγάλο οβάλ διαμάντι 13,04 καρατίων που είναι πλαισιωμένο από σχεδόν 100 μικρότερα διαμάντια διαφόρων σχημάτων και μεγεθών.

Το κόσμημα κατασκευάστηκε για τον Ναπολέοντα γύρω στο 1810, «πιθανώς για να κοσμεί το καπέλο του σε ειδικές περιστάσεις», εξηγεί ο οίκος δημοπρασιών.

Τρεις ημέρες μετά τη μάχη του Βατερλώ, η διαμαντένια καρφίτσα του Ναπολέοντα προσφέρθηκε ως λάφυρο στον βασιλιά Φρειδερίκο Γουλιέλμο Γ΄ της Πρωσίας.

