Καρκίνος παχέος εντέρου: Σε ποια χώρα είναι η πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο σε άτομα κάτω των 50 ετών

Παρά τη συνολική μείωση της θνησιμότητας, οι γαστρεντερικοί καρκίνοι αυξάνονται ανησυχητικά στους νέους – Η σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης

05 Φεβ. 2026 17:08
Pelop News

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου αποτελεί μία από τις συχνότερες κακοήθειες του πεπτικού συστήματος και αναπτύσσεται συνήθως αργά, ξεκινώντας από προκαρκινικές βλάβες, όπως οι αδενωματώδεις πολύποδες. Παρά το γεγονός ότι παραδοσιακά θεωρείτο νόσος μεγαλύτερων ηλικιών, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ανησυχητική αύξηση των κρουσμάτων και της θνησιμότητας σε νεότερους ενήλικες. Παράγοντες όπως η δυτικού τύπου διατροφή, η παχυσαρκία, η καθιστική ζωή και οι πιθανές περιβαλλοντικές εκθέσεις ερευνώνται ως πιθανά αίτια.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της American Cancer Society (ACS), που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό JAMA, παρά τη συνολική μείωση της θνησιμότητας από καρκίνο στις ηλικίες κάτω των 50 ετών κατά 44% μεταξύ 1990 και 2023, ο καρκίνος του παχέος εντέρου και του ορθού αποτελεί πλέον την πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο σε αυτή την ηλικιακή ομάδα.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα θανάτων από καρκίνο για την περίοδο 1990–2023, χρησιμοποιώντας ηλικιακά προσαρμοσμένους δείκτες θνησιμότητας ανά 100.000 πληθυσμού. Παρά τις εντυπωσιακές μειώσεις σε άλλες συχνές μορφές, όπως ο καρκίνος του πνεύμονα, του μαστού και η λευχαιμία, ο καρκίνος του παχέος εντέρου και ορθού παρουσιάζει από το 2005 αύξηση θνησιμότητας κατά 1,1% ετησίως.

Ένα κρίσιμο εύρημα είναι ότι περίπου τρία στα τέσσερα άτομα κάτω των 50 ετών διαγιγνώσκονται σε προχωρημένο στάδιο, γεγονός που υποδηλώνει καθυστέρηση στη διάγνωση, πιθανώς λόγω χαμηλής συμμετοχής σε προληπτικό έλεγχο. Οι ηλικίες 45–49 ετών αντιπροσωπεύουν περίπου το 50% των νέων διαγνώσεων, ενισχύοντας τη σημασία της έναρξης screening από τα 45 έτη.

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι ο καρκίνος του παχέος εντέρου δεν μπορεί πλέον να θεωρείται νόσος των ηλικιωμένων. Η ενίσχυση της ενημέρωσης, η πρόσβαση σε υπηρεσίες πρόληψης και η έγκαιρη διάγνωση αποτελούν άμεσα εφαρμόσιμα μέτρα που μπορούν να σώσουν ζωές, ενώ η έρευνα για τα αίτια της αύξησης σε νεότερους πληθυσμούς είναι πιο επιτακτική από ποτέ.

