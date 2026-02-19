Καρναβαλικό party και facepainting στο Εμπορικό Πάρκο TOP PARKS Πάτρας

Με μουσική, χορό και δωρεάν δράσεις για παιδιά, το εμπορικό πάρκο TOP PARKS στην Πάτρα μπαίνει σε καρναβαλικούς ρυθμούς. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αποκριάτικο party και face painting ενόψει της νυχτερινής παρέλασης.

Καρναβαλικό party και facepainting στο Εμπορικό Πάρκο TOP PARKS Πάτρας
19 Φεβ. 2026 12:07
Pelop News

Σε γιορτινή ατμόσφαιρα κινείται το εμπορικό πάρκο TOP PARKS στην Πάτρα, το οποίο συμμετέχει ενεργά στο Πατρινό Καρναβάλι με ένα τριήμερο αποκριάτικων δράσεων για μικρούς και μεγάλους.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στον χώρο του πάρκου, στη συμβολή των οδών Ανθείας και Ακτής Δυμαίων, στο νέο λιμάνι της Πάτρας. Την Πέμπτη 19 και την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου οι δράσεις θα ξεκινήσουν στις 16:00 και θα διαρκέσουν έως τις 20:00, ενώ το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου το πρόγραμμα θα αρχίσει το πρωί, από τις 11:00 έως τις 15:00.

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει καρναβαλική μουσική και χορευτικές στιγμές, με εμψυχωτές να παρασύρουν μικρούς και μεγάλους σε ένα ξέφρενο party. Παράλληλα, οι μικροί επισκέπτες θα μπορούν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες όπως hula hoop και γαϊτανάκι, μπαίνοντας στο πνεύμα των ημερών.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα έχει το face painting από την ομάδα juniorsevents, με επαγγελματίες να μεταμορφώνουν τα παιδιά σε αγαπημένους ήρωες, πεταλούδες, αρλεκίνους και άλλες αποκριάτικες φιγούρες.

Οι δράσεις προσφέρονται δωρεάν, δίνοντας την ευκαιρία στις οικογένειες να συνδυάσουν τις αγορές τους με τη διασκέδαση και να προετοιμαστούν για τη νυχτερινή παρέλαση, μέσα στο κλίμα του Πατρινού Καρναβαλιού.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:48 Πάτρα: Σύλληψη 17χρονου – Εντοπίστηκε με σουγιά σε αστυνομικό έλεγχο
12:45 Ένταση στο νοσοκομείο Νίκαιας με την επίσκεψη Γεωργιάδη – «Κινδύνευσε η σωματική μου ακεραιότητα», λέει ο υπουργός ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
12:45 Ο Μπιλς Γκέιτς ακύρωσε ομιλία στην Ινδία, δείτε για ποιο λόγο
12:41 ΕΦΚΑ: Πληρωμές σε 5 κατηγορίες συνταξιούχων, ποιους αφορά
12:41 Πάτρα: Σύλληψη άνδρα για εκκρεμή καταδικαστική απόφαση 18 μηνών
12:37 Πάτρα: Ο «Κύριος Αμιλκάρ» επιστρέφει στο Θέατρο Αγορά για τρεις παραστάσεις μετά τα sold out
12:34 Καβάλα: Νεκρός 46χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο στην εθνική Αμφίπολης – Καβάλας
12:29 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Αυτή είναι η σειρά παρέλασης των πληρωμάτων – Πύλες εισόδου και ώρες
12:25 Τολό: Το δίδυμο “αδερφάκι” του Ναυπλίου
12:20 Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και άνεμοι έως το Σάββατο – Οι περιοχές που επηρεάζονται
12:18 Οι σημερινές μάχες Κυπέλλου Ελλάδας, ποιοι θα προκριθούν στον τελικό;
12:16 Πάτρα: «Αγώνες και μεταμορφώσεις μιας γυναίκας» στο Θέατρο Πάνθεον – Δύο παραστάσεις τον Μάρτιο
12:10 Σοκ στη Βρετανία: Συνελήφθη ο πρίγκιπας Άντριου – Έρευνα για διαρροή εγγράφων και σύνδεση με την υπόθεση Έπσταϊν
12:07 Καρναβαλικό party και facepainting στο Εμπορικό Πάρκο TOP PARKS Πάτρας
12:06 Η Άγκυρα αντιδρά για την συμφωνία της Ελλάδας για το φυσικό αέριο
12:00 Νυχτερινές περιπολίες ξανά στο Αίγιο: Πρώτη ενίσχυση μετά τα δημοσιεύματα της «Π» και τις πιέσεις συνδικαλιστών
11:56 Καταδίκη πατέρα Αντωνίου: Ποινή 9,5 ετών και εξαγορά άνω των 60.000 ευρώ – Βαρύτερη απόφαση στο Εφετείο
11:54 Πατρινό Καρναβάλι: Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη απόψε live στο Royal
11:50 Πατρινό Καρναβάλι: Μουσική δράση από το Επιμελητήριο Αχαΐας για τόνωση της αγοράς στο κέντρο της Πάτρας
11:48 Ο Μπραντ Πιτ έφτασε στην Υδρα, σε «συναγερμό» το νησί
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ