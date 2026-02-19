Καρναβαλικό party και facepainting στο Εμπορικό Πάρκο TOP PARKS Πάτρας

Σε γιορτινή ατμόσφαιρα κινείται το εμπορικό πάρκο TOP PARKS στην Πάτρα, το οποίο συμμετέχει ενεργά στο Πατρινό Καρναβάλι με ένα τριήμερο αποκριάτικων δράσεων για μικρούς και μεγάλους.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στον χώρο του πάρκου, στη συμβολή των οδών Ανθείας και Ακτής Δυμαίων, στο νέο λιμάνι της Πάτρας. Την Πέμπτη 19 και την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου οι δράσεις θα ξεκινήσουν στις 16:00 και θα διαρκέσουν έως τις 20:00, ενώ το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου το πρόγραμμα θα αρχίσει το πρωί, από τις 11:00 έως τις 15:00.

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει καρναβαλική μουσική και χορευτικές στιγμές, με εμψυχωτές να παρασύρουν μικρούς και μεγάλους σε ένα ξέφρενο party. Παράλληλα, οι μικροί επισκέπτες θα μπορούν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες όπως hula hoop και γαϊτανάκι, μπαίνοντας στο πνεύμα των ημερών.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα έχει το face painting από την ομάδα juniorsevents, με επαγγελματίες να μεταμορφώνουν τα παιδιά σε αγαπημένους ήρωες, πεταλούδες, αρλεκίνους και άλλες αποκριάτικες φιγούρες.

Οι δράσεις προσφέρονται δωρεάν, δίνοντας την ευκαιρία στις οικογένειες να συνδυάσουν τις αγορές τους με τη διασκέδαση και να προετοιμαστούν για τη νυχτερινή παρέλαση, μέσα στο κλίμα του Πατρινού Καρναβαλιού.

