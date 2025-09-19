Κάρυστος: Φωτιά στην Αντιά – Εναέρια και επίγεια μέσα στη μάχη

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Κάρυστο, στην περιοχή Αντιάς, με την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής να είναι άμεση.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, στο μέτωπο επιχειρούν 58 πυροσβέστες με 16 οχήματα, καθώς και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων από την 4η και την 20ή ΕΜΟΔΕ. Στην κατάσβεση συμμετέχουν εθελοντές, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα. Παράλληλα, υδροφόρες των ΟΤΑ έχουν τεθεί στη διάθεση της επιχείρησης.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν τις προσπάθειες, με στόχο να περιορίσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί σε μεγαλύτερη έκταση.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αντιάς Καρύστου Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 58 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 16 οχήματα, 2 Α/Φ και 4 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 19, 2025

