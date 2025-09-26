Καταδίωξη οδηγού στην Αντιρρίου – Ιωαννίνων, κατείχε μαχαίρι!

Συνελήφθη, χθες το βράδυ Πέμπτη 25/09/2025, στην Εθνική Οδό Αντιρρίου Ιωαννίνων, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, άνδρας, διότι οδηγώντας αυτοκίνητο δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών για έλεγχο, ενώ ανέπτυξε ταχύτητα πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, με αποτέλεσμα να

υφίσταται κίνδυνος για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Ο οδηγός ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη μετά από καταδίωξη ενώ αρνήθηκε

να επιδείξει στοιχεία των εγγράφων του (ταυτότητα και στοιχεία

κυκλοφορίας του οχήματος του).

Σε σωματική έρευνα που του ενήργησαν οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή

του και κατέσχεσαν ένα μεταλλικό αναδιπλούμενο μαχαίρι.

