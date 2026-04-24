Καταδίωξη στο Νέο Φάληρο: Οδηγός εμβόλισε περιπολικό και εξαφανίστηκε

Επεισοδιακή καταδίωξη στο Νέο Φάληρο με εμβολισμό περιπολικού. Ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα και αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ.

24 Απρ. 2026 9:10
Pelop News

Σκηνές που θυμίζουν κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης, 23 Απριλίου, στο Νέο Φάληρο, όταν ένας οδηγός Ι.Χ. αυτοκινήτου αρνήθηκε να σταματήσει σε αστυνομικό έλεγχο, προκαλώντας μια επεισοδιακή καταδίωξη που κατέληξε στον εμβολισμό περιπολικού.

Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 18:00 στην οδό Ανδρέα Μουράτη, όταν άνδρες της Άμεσης Δράσης έκριναν ύποπτο ένα όχημα και έκαναν σήμα στον οδηγό να ακινητοποιηθεί. Εκείνος, αντί να συμμορφωθεί, ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα, ξεκινώντας μια τρελή πορεία στα στενά της περιοχής για να διαφύγει.

Η κατάσταση εκτραχύνθηκε στην οδό Ιωάννου Αυγέρη, όπου ο δράστης, στην προσπάθειά του να ξεφύγει από τον κλοιό, εμβόλισε περιπολικό, προκαλώντας υλικές ζημιές. Από τη σύγκρουση, ευτυχώς, δεν υπήρξε τραυματισμός αστυνομικού. Η καταδίωξη συνεχίστηκε με τη συμμετοχή ισχυρών δυνάμεων της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίες εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό από το Νέο έως το Παλαιό Φάληρο.

Τελικά, οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν το ύποπτο όχημα στη συμβολή της Λεωφόρου Ποσειδώνος με την οδό Αθηνών, όμως ο οδηγός είχε ήδη προλάβει να το εγκαταλείψει και να εξαφανιστεί πεζός στα γύρω στενά.

Από την ανεξέλεγκτη πορεία του οχήματος προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές σε δύο ακόμη σταθμευμένα αυτοκίνητα. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ευρεία επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, ενώ το εγκαταλελειμμένο όχημα μεταφέρθηκε για εργαστηριακή εξέταση προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία του οδηγού.

