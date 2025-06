«Καταιγίδα πυρός» στο Χάρκοβο: Η σφοδρότερη επίθεση της Ρωσίας από την αρχή του πολέμου ΒΙΝΤΕΟ

Πέντενεκροί και τουλάχιστον 17 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της συντονισμένης ρωσικής επίθεσης που σημειώθηκε τις πρώτες ώρες του Σαββάτου στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας. Ο δήμαρχος Ίχορ Τερεχόβ έκανε λόγο για την πιο ισχυρή επίθεση που έχει δεχτεί η πόλη από το 2022, με περισσότερες από 40 εκρήξεις να σημειώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η επίθεση περιλάμβανε πυραύλους, drones τύπου Shahed και κατευθυνόμενες βόμβες, με τον δήμαρχο να αναφέρει ότι τουλάχιστον 48 drones, δύο πύραυλοι και τέσσερις εναέριες βόμβες εκτοξεύθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα. Θύματα καταγράφηκαν κυρίως στη συνοικία Κιίβσκι, όπου επλήγη κατοικία.

Τι ζητά ο Ζελένσκι από Ευρώπη και ΗΠΑ

Παράλληλα, στη Χερσώνα άλλοι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικά πλήγματα, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολεξάντρ Προκούντιν. Η Ρωσία είχε προχωρήσει σε παρόμοιας έντασης επιθέσεις και την Πέμπτη, όταν 18 άτομα —μεταξύ αυτών και τέσσερα παιδιά— τραυματίστηκαν από βομβαρδισμούς στο Χάρκοβο.

Kharkiv is currently experiencing the most powerful attack since the full-scale invasion More than 50 explosions in 2 hours The enemy strikes simultaneously with missiles, “shaheeds” and guided aerial bombs Kharkiv in smoke💔 pic.twitter.com/7Id2nlIlVx — Anya (@anya_27_) June 7, 2025

Τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, η Ρωσία εξαπέλυσε μια από τις πιο εκτεταμένες επιθέσεις της εναντίον της Ουκρανίας, με 407 drones και 45 πυραύλους, σύμφωνα με το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο. Ο συνολικός απολογισμός της επίθεσης αυτής ανήλθε σε τουλάχιστον 7 νεκρούς, μεταξύ αυτών και ένα ζευγάρι που θάφτηκε κάτω από τα ερείπια κτιρίου στη Λουτσκ, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία.

For the past 4 hours, the city of Kharkiv has been under the largest attack of the war. Russians are indiscriminately pouring guided bombs, missiles and drones onto residential areas all over the city. At least 60 explosions, people are trapped under rubble in several locations pic.twitter.com/LRkyQPsDr5 — Kyiv Insider (@KyivInsider) June 7, 2025

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι στο Κίεβο σκοτώθηκαν τρία μέλη σωστικών συνεργείων που έφτασαν σε σημείο πλήγματος και χτυπήθηκαν ξανά, ενώ άλλοι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Τσερνίχιβ. Συνολικά, περισσότεροι από 80 τραυματίστηκαν σε όλη τη χώρα.

🇺🇦💥 A series of explosions in Kharkiv again. ❗️ Apartments on the 6th to 9th floors of a residential building in the center of Kharkiv are on fire. According to preliminary information, people are trapped in the apartments under the rubble, said Mayor Igor Terekhov. pic.twitter.com/TPTS1HzGW7 — Tracey SBU Fella 🇬🇧🇺🇦 #NAFO (@trajaykay) June 7, 2025

Στη δική του τοποθέτηση, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέδωσε μέρος της ευθύνης στην Ουκρανία, δηλώνοντας πως οι επιθέσεις της σε ρωσικά αεροδρόμια έδωσαν στον Πούτιν «έναν λόγο να βομβαρδίσει αλύπητα».

Rescuers are currently attempting to pull survivors from burning buildings and from under rubble in Kharkiv at this hour, after Russians committed what is said to be the largest attack of the war, with at least 2 dead and dozens injured, including children. Over 50 explosions… pic.twitter.com/NUDK7KsUV2 — Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) June 7, 2025

Ο ουκρανικός στρατός επιβεβαίωσε ότι προχώρησε σε νέα προληπτικά πλήγματα εναντίον ρωσικών στρατιωτικών βάσεων στο Ένγκελς και το Ντιαγκίλεβο, καθώς και κατά αποθηκών καυσίμων, στο πλαίσιο της στρατηγικής αντεπίθεσης που έχει ξεδιπλωθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News