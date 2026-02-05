Καταγγελία Γεωργιάδη για δράση μελών ΜΚΟ στην Χίο: «Ενημερώθηκε η ΕΥΠ»

Με ανάρτησή του στο «X», φέρνει στη δημοσιότητα ο υπουργός Υγείας, Αδωνις Γεωργιάδης, καταγγελία που έλαβε από τον διοικητή του νοσοκομείου στη Χίο, για περιστατικό με μέλη ΜΚΟ και διασωθέντες μετανάστες, του ναυαγίου με 15 νεκρούς, το βράδυ της Τρίτης 3/02/2026.

Ο υπουργός Υγείας αναφέρει ότι μέλη ΜΚΟ εμφανίστηκαν απρόσκλητα σε Χειρουργική Κλινική για «καθοδήγηση οικογένειας μεταναστών, με πιθανό στόχο τη διαμόρφωση αφηγήματος για αιτήσεις ασύλου ή και καταγγελίες κατά του Λιμενικού Σώματος (push backs κλπ)».

Όπως αναφέρει, για το περιστατικό έχει ενημερωθεί και η ΕΥΠ.

«Η τάξη και η νομιμότητα είναι αδιαπραγμάτευτες. Δεν θα αφήσουμε ξένα συμφέροντα να θέσουν σε κίνδυνο την Πατρίδα μας και την ακλόνητη απόφαση της να φυλάμε τα σύνορά μας» καταλήγει στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Σήμερα δέχθηκα σοβαρή καταγγελία από Διοικητή δημόσιας νοσοκομειακής δομής στην Χίο. Μέλη ΜΚΟ εμφανίστηκαν απρόσκλητα σε Χειρουργική Κλινική, παρότι είχε προηγηθεί ρητή άρνηση παροχής οποιασδήποτε «βοήθειας».

Μάλιστα, δήλωσαν ψευδώς στο προσωπικό ότι είχαν συνεννοηθεί με τη… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 5, 2026

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



