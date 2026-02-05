Καταγγελία Γεωργιάδη για δράση μελών ΜΚΟ στην Χίο: «Ενημερώθηκε η ΕΥΠ»

Η ανάρτηση Γεωργιάδη, για περίεργη προσέγγιση μελών ΜΚΟ σε μετανάστες στο νοσοκομείο της Χίου.

Καταγγελία Γεωργιάδη για δράση μελών ΜΚΟ στην Χίο: «Ενημερώθηκε η ΕΥΠ»
05 Φεβ. 2026 8:51
Pelop News

Με ανάρτησή του στο «X», φέρνει στη δημοσιότητα ο υπουργός Υγείας, Αδωνις Γεωργιάδης, καταγγελία που έλαβε από τον διοικητή του νοσοκομείου στη Χίο, για περιστατικό με μέλη ΜΚΟ και διασωθέντες μετανάστες, του ναυαγίου με 15 νεκρούς, το βράδυ της Τρίτης 3/02/2026.

Ο υπουργός Υγείας αναφέρει ότι μέλη ΜΚΟ εμφανίστηκαν απρόσκλητα σε Χειρουργική Κλινική για «καθοδήγηση οικογένειας μεταναστών, με πιθανό στόχο τη διαμόρφωση αφηγήματος για αιτήσεις ασύλου ή και καταγγελίες κατά του Λιμενικού Σώματος (push backs κλπ)».

Όπως αναφέρει, για το περιστατικό έχει ενημερωθεί και η ΕΥΠ.

«Η τάξη και η νομιμότητα είναι αδιαπραγμάτευτες. Δεν θα αφήσουμε ξένα συμφέροντα να θέσουν σε κίνδυνο την Πατρίδα μας και την ακλόνητη απόφαση της να φυλάμε τα σύνορά μας» καταλήγει στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης.

