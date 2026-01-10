Κατάσχεση-μήνυμα: Στα χέρια των ΗΠΑ το «Bella 1» του σκιώδους στόλου της Ρωσίας

Έπειτα από καταδίωξη σχεδόν 4.000 μιλίων, διάρκειας 18 ημερών, οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέλαβαν τις προηγούμενες ημέρες στον Βόρειο Ατλαντικό ένα δεξαμενόπλοιο που είχε τεθεί υπό κυρώσεις, απορρίπτοντας ρωσικό διπλωματικό αίτημα για παύση της επιχείρησης και στέλνοντας σαφές μήνυμα προς τα λεγόμενα «σκιώδη» δίκτυα μεταφοράς πετρελαίου.

Το δεξαμενόπλοιο Bella 1 βρισκόταν υπό παρακολούθηση από σκάφος της Αμερικανικής Ακτοφυλακής, επί σχεδόν δύο εβδομάδες στον Ατλαντικό, όταν το πλήρωμά του επιχείρησε έναν ασυνήθιστο ελιγμό, για να αποφύγει την αμερικανική στρατιωτική επέμβαση: ζωγράφισε πρόχειρα μια ρωσική σημαία στο κύτος του πλοίου. Το γηρασμένο και σκουριασμένο δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου μετονομάστηκε ταυτόχρονα σε Marinera.

Λίγο αργότερα, η Μόσχα υπέβαλε επίσημο διπλωματικό αίτημα προς την Ουάσινγκτον, ζητώντας να σταματήσει η καταδίωξη. Ήταν παραμονή Πρωτοχρονιάς και το πλοίο, το οποίο είχε τεθεί υπό κυρώσεις ως μέρος ενός «σκιώδους στόλου» που χρησιμοποιείται για τη διακίνηση παράνομου πετρελαίου διεθνώς, κατευθυνόταν βόρεια, με πιθανό προορισμό ρωσικά ύδατα ανατολικά της Φινλανδίας.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ απέρριψαν το ρωσικό μήνυμα, χαρακτηρίζοντας τη νέα σημαία «μη νόμιμη» και το πλοίο «άνευ εθνικότητας», ουσιαστικά αγνοώντας τη ρωσική παρέμβαση. Το σκάφος Munro της Ακτοφυλακής συνέχισε την καταδίωξη.

Καθώς το δεξαμενόπλοιο πλησίαζε τον Βόρειο Ατλαντικό μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ισλανδίας, περιγράφει το CNN, αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη άρχισαν να προωθούνται σε βάσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ειδικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων Navy SEALs και μονάδα ελικοπτέρων του αμερικανικού στρατού, γνωστή ως «Night Stalkers», τέθηκαν σε επιφυλακή.

Τελικά, την περασμένη Τετάρτη, περίπου 190 μίλια νότια της Ισλανδίας, αμερικανικό προσωπικό κατέβηκε με σχοινιά από ελικόπτερα και επιβιβάστηκε στο πλοίο, αναλαμβάνοντας τον έλεγχό του. Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ρωσικό υποβρύχιο και αντιτορπιλικό βρίσκονταν στην περιοχή, αλλά «έφυγαν πολύ γρήγορα, όταν φτάσαμε».

Η επιχείρηση έβαλε τέλος σε μια καταδίωξη 18 ημερών, η οποία ξεκίνησε, όταν το δεξαμενόπλοιο επιχείρησε να αποφύγει την Ακτοφυλακή, πλησιάζοντας τη Βενεζουέλα, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα.

Μήνυμα προς τον «σκιώδη στόλο»

Η υπόθεση αναδεικνύει την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να επιβάλουν τον «πλήρη και απόλυτο αποκλεισμό» που έχει εξαγγείλει ο Τραμπ για τα δεξαμενόπλοια που εισέρχονται ή εξέρχονται από τη Βενεζουέλα. Ταυτόχρονα, εγείρει ερωτήματα για τη στρατηγική της Ουάσινγκτον και για τον λόγο που η κατάσχεση καθυστέρησε τόσο, παρ’ ότι το πλοίο δεν μετέφερε φορτίο.

«Η Αμερικανική Ακτοφυλακή έχει παγκόσμια εμβέλεια σε επίπεδο πληροφοριών και παρακολούθησης, σε συνεργασία όχι μόνο με το Πολεμικό Ναυτικό, αλλά και με την ευρύτερη κοινότητα πληροφοριών. Το ασυνήθιστο είναι ότι αφιερώθηκε τόσος χρόνος παρακολούθησης πριν την τελική επέμβαση» δήλωσε στο CNN ο απόστρατος ναύαρχος Τζέιμς Σταυρίδης, πρώην ανώτατος συμμαχικός διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με πρώην αξιωματούχους και αναλυτές, η κατάσχεση είχε σκοπό να στείλει μήνυμα σε άλλα δεξαμενόπλοια υπό κυρώσεις που απομακρύνονται από τη Βενεζουέλα και ενδέχεται να επιχειρήσουν να «υιοθετήσουν» ρωσική σημαία για να αποφύγουν την κατάσχεση. «Θα δημιουργούσε κακό προηγούμενο, αν επιτρεπόταν σε ένα πλοίο να αλλάξει σημαία εν πλω και να μετατραπεί σε ρωσικό» ανέφερε ο Τζόζεφ Γουέμπστερ του Atlantic Council.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η Μόσχα είχε και ευρύτερους υπολογισμούς, καθώς «δεν θέλει να διαταράξει τη θέση της σε μια πολύ σημαντικότερη διαπραγμάτευση με την Ουάσινγκτον για την Ουκρανία».

Κλιμάκωση των κατασχέσεων

Τον τελευταίο μήνα, οι ΗΠΑ έχουν καταλάβει συνολικά πέντε δεξαμενόπλοια, μεταξύ των οποίων δύο στην Καραϊβική, ενώ, σύμφωνα με τους New York Times, καταδιώκονται έως και 16 πλοία που επιχείρησαν να διαφύγουν από τη Βενεζουέλα. Οι κινήσεις αυτές δείχνουν το εύρος της προσπάθειας επιβολής κυρώσεων κατά χωρών όπως η Ρωσία, το Ιράν και η Βενεζουέλα, οι οποίες συνέχισαν να εξάγουν πετρέλαιο μέσω «σκιωδών στόλων».

Το Bella 1 είχε τεθεί υπό κυρώσεις το 2024, όταν το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών το κατηγόρησε ότι συμμετείχε σε δίκτυο παράνομης μεταφοράς πετρελαίου. Στο παρελθόν είχε χρησιμοποιήσει ψευδείς σημαίες και είχε απενεργοποιήσει τα συστήματα εντοπισμού του -μία συνηθισμένη πρακτική για πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο υπό κυρώσεις.

Παρ’ ότι, σύμφωνα με αναλυτές, το πλοίο δεν μετέφερε φορτίο κατά τη σύλληψή του, η κατάσχεση θεωρείται συμβολική, αλλά και στρατηγικής σημασίας. «Στέλνει ένα ωμό μήνυμα σε ολόκληρο τον “σκιώδη στόλο”, που αριθμεί εκατοντάδες πλοία, ότι δεν είναι ασφαλείς πουθενά στον κόσμο, είτε έχουν φορτίο είτε όχι» τόνισε ο Σταυρίδης.

Το πλοίο κινείται πλέον στον κεντρικό Ατλαντικό και παραμένει ασαφές ποιος θα είναι ο τελικός του προορισμός. Σύμφωνα με τον Τραμπ, «το πετρέλαιο εκφορτώνεται αυτή τη στιγμή», αν και όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι το δεξαμενόπλοιο ήταν άδειο. Πρώην σύμβουλοι της Ακτοφυλακής εκτιμούν ότι το Bella 1 ενδέχεται τελικά να πουληθεί σε δημοπρασία, εφόσον κριθεί αξιόπλοο, ολοκληρώνοντας μια επιχείρηση, η οποία στόχο είχε περισσότερο το μήνυμα παρά το φορτίο.

