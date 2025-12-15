Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις: Αλλαγές σε βαθμολόγιο, μισθούς, θητεία και εθελοντική στράτευση γυναικών

Κατατέθηκε σήμερα, Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025, στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τίτλο «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή». Πρόκειται για ένα εκτενές θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει ζητήματα σταδιοδρομίας και εξέλιξης αξιωματικών, μονίμων υπαξιωματικών και επαγγελματιών οπλιτών, μισθολογικές ρυθμίσεις, την αναδιοργάνωση της στρατιωτικής εκπαίδευσης, τη στρατολογία και την εθελοντική στράτευση γυναικών.

Το σχέδιο νόμου είχε παρουσιαστεί από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 και εντάσσεται στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030» για τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Μεταξύ των βασικών στόχων του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται η θεσμοθέτηση οργανικών θέσεων αξιωματικών ανά Κλάδο και βαθμό, η αναμόρφωση των Συμβουλίων Κρίσεων, η αλλαγή των προϋποθέσεων παραμονής ανά βαθμό, η θέσπιση νέων βαθμών για μόνιμους υπαξιωματικούς και επαγγελματίες οπλίτες, καθώς και η πραγματοποίηση προαγωγών αποκλειστικά για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων.

Στο ίδιο πλαίσιο προβλέπεται η αναδιάρθρωση του μισθολογίου, με νέα μισθολογικά κλιμάκια και βαθμίδες που συνδέονται με τα έτη υπηρεσίας και την κατηγορία προέλευσης. Για τη μετάβαση στο επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο απαιτείται υπηρεσία τριών ετών στο πρώτο και δύο ετών για κάθε επόμενο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση, με τη σύσταση της Διακλαδικής Διοίκησης Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης, καθώς και τη σύμπραξη στρατιωτικών σχολών με πανεπιστήμια για την υλοποίηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών.

Το νομοσχέδιο εισάγει, επίσης, αλλαγές στη στρατολογική νομοθεσία, ρυθμίζοντας ζητήματα αναβολών σπουδών, κατοίκων εξωτερικού και υγειονομικής κρίσης, ενώ καθορίζεται νέο πλαίσιο εκπαίδευσης των οπλιτών, με βασική, ειδική και επιχειρησιακή εκπαίδευση πριν την απόδοση στην εφεδρεία.

Παράλληλα, θεσμοθετείται η εθελοντική στράτευση γυναικών, προβλέπεται η δημιουργία του θεσμού του ενεργού εθελοντή εφέδρου, καθώς και κίνητρα για ανυπότακτους προκειμένου να καταταγούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Ωστόσο, ήδη έχουν εκφραστεί έντονες αντιδράσεις για το νέο βαθμολόγιο, καθώς σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά «παγώνουν» οι προαγωγές μονίμων υπαξιωματικών μέχρι τον βαθμό του Ανθυπασπιστή, χωρίς μεταβατικές διατάξεις, γεγονός που επηρεάζει εν ενεργεία στελέχη και τη μελλοντική εξέλιξή τους. Ανάλογοι περιορισμοί προβλέπονται και για τους επαγγελματίες οπλίτες, με αποτέλεσμα μακροχρόνια παραμονή στον ίδιο βαθμό.

Το νομοσχέδιο αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο έντονου κοινοβουλευτικού διαλόγου, καθώς αγγίζει τον πυρήνα της λειτουργίας και της σταδιοδρομίας στις Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό της στρατιωτικής θητείας στη χώρα.

