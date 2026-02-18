Κατείχε πιστόλι με γεμιστήρα, συνελήφθη στο Αγρίνιο
Το όπλο βρέθηκε σε αποθήκη σπιτιού, στο Αγρίνιο.
Στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αμφιλοχίας, συνελήφθη άνδρας το μεσημέρι της Τρίτης 16/02/2026.
Σ’ έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε χώρο αποθήκης στην οικία του, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα πιστόλι, που έφερε μεταλλική γεμιστήρα, κενού φυσιγγίων, το οποίο κατείχε παράνομα
