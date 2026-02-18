Κατείχε πιστόλι με γεμιστήρα, συνελήφθη στο Αγρίνιο

Στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αμφιλοχίας, συνελήφθη άνδρας το μεσημέρι της Τρίτης 16/02/2026.

Σ’ έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε χώρο αποθήκης στην οικία του, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα πιστόλι, που έφερε μεταλλική γεμιστήρα, κενού φυσιγγίων, το οποίο κατείχε παράνομα

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



