Κατερίνα Λιόλιου και Αναστασία Γιούσεφ στα μπλόκα στο πλευρό των αγροτών! ΒΙΝΤΕΟ
09 Δεκ. 2025 19:49
Pelop News

Αναστασία Γιούσεφ και Κατερίνα Λιόλιου στο πλευρό των αγροτών! Συγκεκριμένα η Κατερίνα Λιόλιου βρέθηκε στα μπλόκα με τη στιγμή να καταγράφεται και βίντεο να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε κλιπ που δημοσιεύτηκαν στο Facebook η Κατερίνα Λιόλιου φαίνεται να τραγουδά το κομμάτι της «Νοικιάστηκε» περιτριγυρισμένη από αγρότες, οι οποίοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους.

Μόλις μάλιστα είπε μερικούς στίχους από το συγκεκριμένο τραγούδι οι παρευρισκόμενοι έσπευσαν να τη χειροκροτήσουν.

Σε μπλόκο αγροτών βρέθηκε και η Αναστασία Γιούσεφ, δημοσιεύοντας στη συνέχεια ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Ήρθα και εγώ να δηλώσω τη συμπαράστασή μου σε αυτούς εδώ τους ανθρώπους, στους αγρότες που παλεύουν και χρειάζονται στήριξη», ακούγεται να λέει η χορεύτρια στο σχετικό κλιπ, ενώ βρίσκεται πάνω σε ένα τρακτέρ.

«Στηρίζουμε τους αγρότες! Και εκφράζουμε την αγανάκτηση μας για όλο αυτό που περνάνε», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε τη δημοσίευσή της.

