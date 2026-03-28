Καθιστική ζωή: Το «όριο» των 10,6 ωρών που αυξάνει τον κίνδυνο για την καρδιά, ακόμη κι αν γυμνάζεστε

Η καθιστική ζωή έχει εδραιωθεί ως βασικό χαρακτηριστικό της σύγχρονης καθημερινότητας. Εκατομμύρια άνθρωποι περνούν μεγάλο μέρος της ημέρας καθισμένοι, είτε εργάζονται, είτε ξεκουράζονται στο σπίτι, είτε καταναλώνουν τον ελεύθερο χρόνο τους μπροστά σε οθόνες. Εδώ και χρόνια οι ειδικοί προειδοποιούν ότι αυτή η συνήθεια συνδέεται με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία. Μια νέα μελέτη, ωστόσο, έρχεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την ανησυχία, δείχνοντας ότι ο κίνδυνος δεν εξουδετερώνεται πλήρως ούτε όταν υπάρχει συστηματική σωματική δραστηριότητα.

Η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο ημερήσιο όριο καθιστικής ζωής, πέρα από το οποίο ο καρδιαγγειακός κίνδυνος αυξάνεται αισθητά. Αυτό το όριο τοποθετείται στις 10,6 ώρες την ημέρα. Μετά από αυτό το σημείο, οι πιθανότητες για καρδιακή ανεπάρκεια, έμφραγμα ή εγκεφαλικό δείχνουν να ανεβαίνουν σημαντικά, ακόμη και σε άτομα που τηρούν τα συνιστώμενα επίπεδα άσκησης.

Η μελέτη βασίστηκε σε δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από συσκευές παρακολούθησης φυσικής δραστηριότητας, οι οποίες κατέγραψαν την κίνηση σχεδόν 90.000 ανθρώπων στη Βρετανία για μία εβδομάδα. Η μέση διάρκεια καθιστικής ζωής των συμμετεχόντων ήταν περίπου 9,4 ώρες την ημέρα. Στη συνέχεια, οι ερευνητές παρακολούθησαν την καρδιαγγειακή τους υγεία για περίπου οκτώ χρόνια, προκειμένου να δουν πώς συνδέεται η καθημερινή αδράνεια με σοβαρά καρδιολογικά επεισόδια.

Τα ευρήματα έδειξαν ότι μέχρι ένα ορισμένο σημείο ο κίνδυνος παρέμενε σχετικά χαμηλός. Όταν όμως ο χρόνος που περνούσε κανείς καθισμένος, ξαπλωμένος ή γενικά σε αδράνεια ξεπερνούσε τις 10,6 ώρες ημερησίως, οι πιθανότητες για σοβαρές καρδιαγγειακές επιπλοκές αυξάνονταν αισθητά.

Ιδιαίτερο βάρος έχει το γεγονός ότι η μελέτη δεν περιορίστηκε μόνο σε ανθρώπους που δεν γυμνάζονταν. Αντίθετα, έδειξε ότι ακόμη και όσοι έφταναν τα συνιστώμενα 150 λεπτά μέτριας ή έντονης άσκησης την εβδομάδα δεν ήταν πλήρως προστατευμένοι από τις συνέπειες μιας υπερβολικά καθιστικής ζωής. Με άλλα λόγια, η άσκηση εξακολουθεί να είναι πολύτιμη και αναγκαία, όμως δεν αρκεί πάντα για να «σβήσει» τη βλάβη που προκαλεί η πολύωρη ακινησία.

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι η μείωση του καθημερινού χρόνου αδράνειας πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστός στόχος. Δεν αρκεί δηλαδή κάποιος να πηγαίνει γυμναστήριο ή να περπατά κάποιες φορές μέσα στην εβδομάδα, αν το υπόλοιπο της ημέρας το περνά σχεδόν εξ ολοκλήρου καθισμένος.

Σημαντικό είναι και το εύρημα ότι ακόμη και μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα μπορούν να έχουν θετική επίδραση. Η αντικατάσταση μόλις 30 λεπτών καθιστικής ζωής με κάποια μορφή κίνησης, όπως περπάτημα ή ήπια άσκηση, φαίνεται ότι μπορεί να μειώσει ουσιαστικά τον κίνδυνο για την καρδιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η προσθήκη μέτριας ή έντονης φυσικής δραστηριότητας συνδέεται με μείωση του κινδύνου καρδιακής ανεπάρκειας κατά 15% και μείωση του κινδύνου θανάτου από καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό κατά 10%.

Ακόμη και η πιο ήπια δραστηριότητα, όμως, φαίνεται να προσφέρει όφελος. Το απλό περπάτημα ή γενικότερα μια πιο κινητική καθημερινότητα μπορεί να συμβάλει στη μείωση του κινδύνου καρδιακής ανεπάρκειας κατά 6% και του κινδύνου θανάτου από καρδιαγγειακά αίτια κατά 9%. Αυτό σημαίνει ότι το ζητούμενο δεν είναι μόνο η οργανωμένη άσκηση, αλλά και η συνολική μείωση της ακινησίας μέσα στη μέρα.

Οι ειδικοί επισημαίνουν επίσης ότι οι περισσότεροι άνθρωποι συνήθως κάνουν λάθος εκτίμηση της καθημερινότητάς τους. Τείνουν να θεωρούν ότι κινούνται περισσότερο απ’ όσο πραγματικά κινούνται και, την ίδια στιγμή, να υποτιμούν τις ώρες που περνούν αδρανείς. Γι’ αυτό και η επανεκτίμηση της ρουτίνας μας αποκτά ιδιαίτερη σημασία, ειδικά σε μια εποχή που η εργασία γραφείου, η τηλεργασία και η πολύωρη χρήση οθονών έχουν γίνει σχεδόν αυτονόητο κομμάτι της ζωής μας.

Το βασικό μήνυμα της έρευνας είναι καθαρό: η σωματική άσκηση παραμένει απαραίτητη για την καλή καρδιαγγειακή υγεία, αλλά δεν μπορεί να θεωρείται πανάκεια όταν το υπόλοιπο της ημέρας κυριαρχείται από ακινησία. Η υπερβολική καθιστική ζωή αποτελεί από μόνη της έναν σοβαρό παράγοντα κινδύνου και χρειάζεται να αντιμετωπίζεται ως τέτοιος.

Γι’ αυτό και οι ερευνητές προτείνουν οι μελλοντικές οδηγίες δημόσιας υγείας να μην περιορίζονται μόνο στην προτροπή για περισσότερη άσκηση, αλλά να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση και στη μείωση του χρόνου που περνάμε καθισμένοι ή ξαπλωμένοι μέσα στη μέρα. Το μήνυμα δεν είναι απλώς «γυμναστείτε», αλλά και «σηκωθείτε περισσότερο».

