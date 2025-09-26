Καθυστερήσεις στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» – Περιορίστηκε η χωρητικότητα στις αφίξεις κατά 25%

Η «παρεχόμενη χωρητικότητα» είναι το μέγιστο πλήθος αφίξεων που επιτρέπεται να διαχειριστεί το αεροδρόμιο με ασφάλεια. Αν αυτή μειωθεί κατά 25%, σημαίνει ότι φτάνουν λιγότερες πτήσεις απ’ όσες θα μπορούσαν κανονικά, για να μην επιβαρυνθεί το σύστημα ελέγχου ή οι υποδομές.

26 Σεπ. 2025 12:04
Pelop News

Καθυστερήσεις καταγράφονται από το πρωί της Πέμπτης στις αφίξεις πτήσεων στο αεροδρόμιο «Ελεύθεριος Βενιζέλος» λόγω περιορισμών στην παρεχόμενη χωρητικότητα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Aegean ο περιορισμός είναι της τάξης του 25%.

Αποτέλεσμα, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, είναι να σημειώνονται καθυστερήσεις από 35-40 λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι ο Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας (οι ελεγκτές που ρυθμίζουν τις προσγειώσεις και απογειώσεις) έχει θέσει όριο στο πόσα αεροσκάφη μπορούν να φτάνουν στο «Ελ. Βενιζέλος» ανά συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Η ανακοίνωση της AEGEAN
Η AEGEAN ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, από το πρωί της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου, η παρεχόμενη χωρητικότητα των αφίξεων από τον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας έχει περιοριστεί κατά περίπου 25% στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελ. Βενιζέλος».

Ως συνέπεια, σημειώνονται καθυστερήσεις στις πτήσεις της τάξεως των 30–40 λεπτών κατά τις πρωινές ώρες, οι οποίες κλιμακώνονται στη διάρκεια της ημέρας, λόγω της αθροιστικής επίδρασης του κύκλου αναχώρησης και επιστροφής των αεροσκαφών από και προς το αεροδρόμιο της Αθήνας.

Απολογούμαστε και σας διαβεβαιώνουμε ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να περιορίσουμε τις επιπτώσεις για τους επιβάτες μας.
