Κάτω Αχαΐα: Εθελοντική αιμοδοσία από την Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων

Στο κτίριο Μελίνα Μερκούρη στην Κάτω Αχαΐα, διεξήχθη την Πέμπτη 4/12/2025, η εθελοντική αιμοδοσία της Ενωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας.

05 Δεκ. 2025 10:00
Pelop News

Εθελοντική αιμοδοσία, στο πλαίσιο των δράσεων για ενίσχυση της νεοσύστατης Τράπεζας Αίματος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας (ΕΑΥΑ) και την προώθηση της κοινωνικής προσφοράς, πραγματοποιήθηκε στο κτίριο Μελίνα Μερκούρη στη Δυτική Αχαΐα, την Πέμπτη 4/12/2025.

Η αιμοδοσία διεξήχθη με τη συμμετοχή αστυνομικών καθώς και πολιτών, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν, στο κάλεσμα για ενίσχυση του πολύτιμου αγαθού της ζωής.

Σε ανακοίνωση αναφέρεται: «Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του Τμήματος Αιμοδοσίας του Γ.Ν. Πατρών “Ο Άγιος Ανδρέας” για τη συνεργασία καθώς επίσης και για τη συμμετοχή τους τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας και την Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ιδιαιτέρως τον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας κ. Γρηγόρη Αλεξόπουλο για την παραχώρηση της αίθουσας για την διενέργεια της αιμοδοσίας».

