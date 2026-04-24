Κεφαλονιά: «Θα βγει η πραγματικότητα» λέει ο πατέρας της 19χρονης Μυρτούς – Ζητά απαντήσεις για τον θάνατό της

Πεπεισμένος ότι η αλήθεια για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά θα αποκαλυφθεί εμφανίστηκε ο πατέρας της, μιλώντας το πρωί της Παρασκευής 24 Απριλίου στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Ο πατέρας της νεαρής αναφέρθηκε στα στοιχεία που βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας, αλλά και στα μηνύματα που φέρεται να αντάλλαξε η Μυρτώ με τη μητέρα της το βράδυ του θανάτου της.

Όπως είπε, τσακώθηκε με τη σύζυγό του επειδή, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν τον είχε ενημερώσει ότι η 19χρονη θα έβγαινε εκείνο το βράδυ με τον 23χρονο.

«Το παιδί μου δεν το είχα εγκαταλειμμένο»

Ο ίδιος, εμφανώς φορτισμένος, τόνισε πως περιμένει να έρθει η ώρα που θα βρεθεί απέναντι σε όσους θεωρεί ότι εμπλέκονται στην υπόθεση.

«Περιμένω την άγια ώρα που θα τους συναντήσω μπροστά μου αυτούς τους ανθρώπους. Αφήστε μας να πεθάνουμε. Θα βγει η πραγματικότητα. Είναι όλοι μπερδεμένοι. Λίγο υπομονή να έχετε. Το παιδί μου δεν το είχα εγκαταλειμμένο. Είχα εμπιστοσύνη, έκανα μάθημα καθημερινά στην κόρη μου εγώ», ανέφερε.

Στη συνέχεια, μίλησε και για τις σκέψεις που τον βασανίζουν σχετικά με το μοιραίο βράδυ, λέγοντας ότι κατηγορεί πρώτα τον εαυτό του επειδή δεν αντιλήφθηκε νωρίτερα τι επρόκειτο να συμβεί.





«Της είπα πρόσεχε»

Ο πατέρας της 19χρονης περιέγραψε όσα, όπως υποστηρίζει, είπε στην κόρη του λίγο πριν φύγει από το σπίτι.

«Καταδικάζω τον εαυτό μου πρώτα απ’ όλα, γιατί δεν το αντιλήφθηκα ένα τέταρτο πιο πριν το βράδυ εκείνο, που έφευγε και της είπα πρόσεξε, θα σου παρουσιαστούν διάολοι με αγγελικά πρόσωπα. Το μειονέκτημά σου είναι η ομορφιά σου», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος άφησε βαριές αιχμές για όσα θεωρεί ότι κρύβονται πίσω από την υπόθεση, υποστηρίζοντας πως «υπάρχει ολόκληρο σχέδιο» και ότι «καθένας έπαιξε τον ρόλο του».

Τα μηνύματα με τη μητέρα της

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα μηνύματα που φέρεται να αντάλλαξε η Μυρτώ με τη μητέρα της λίγο πριν από τον θάνατό της.

Όπως είπε, αντέδρασε έντονα όταν έμαθε ότι η σύζυγός του γνώριζε πως η κόρη τους θα έβγαινε εκείνο το βράδυ.

«Τσακώθηκα με τη γυναίκα μου. Της λέω “καλά, τρεις η ώρα τη νύχτα σου είπε πάμε βρήκαμε σπίτι” και εσύ δεν… Λέει “δεν ήταν αγόρι, ήταν ένα κορίτσι που θα πήγαιναν μαζί”. Να κάνουν τι; Η γυναίκα μου είναι καλή μάνα, αλλά είναι αγαθή, δεν έχει την πονηριά», ανέφερε.

Η υπόθεση της Κεφαλονιάς παραμένει στο επίκεντρο, με την οικογένεια της 19χρονης να ζητά πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες χάθηκε η νεαρή.

