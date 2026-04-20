Κεφαλονιά: Ξέσπασε ο πατέρας της 19χρονης Μυρτούς – «Το παιδί μου δεν έμπλεξε, το παγίδευσαν»

Με βαριές καταγγελίες και εμφανή φόρτιση μίλησε ο πατέρας της 19χρονης Μυρτώς για όσα, όπως υποστηρίζει, προηγήθηκαν στην υπόθεση που έχει προκαλέσει αναστάτωση στο Αργοστόλι. Ο ίδιος περιέγραψε μια οργανωμένη παγίδευση της κόρης του, επιμένοντας ότι η νεαρή δεν είχε συνειδητή εμπλοκή, αλλά βρέθηκε αντιμέτωπη με πρόσωπα που, όπως λέει, την προσέγγισαν με δόλο.

20 Απρ. 2026 12:02
Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα τοποθετήθηκε δημόσια ο πατέρας της 19χρονης Μυρτώς, διατυπώνοντας σοβαρούς ισχυρισμούς για τα πρόσωπα που, κατά την εκτίμησή του, πλησίασαν την κόρη του στο Αργοστόλι.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο ίδιος υποστήριξε ότι πίσω από την υπόθεση υπάρχει οργανωμένη δράση και περιέγραψε μια κατάσταση που, όπως είπε, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι εκτυλισσόταν τόσο κοντά στο σπίτι του. Όπως ανέφερε, αισθάνεται συγκλονισμένος από όσα αποκαλύπτονται και από το ενδεχόμενο η κόρη του να βρέθηκε στο στόχαστρο ανθρώπων που λειτούργησαν μεθοδικά.

Ο πατέρας της 19χρονης επέμεινε ότι η κόρη του δεν είχε επιλέξει συνειδητά να εμπλακεί σε μια τέτοια κατάσταση, αλλά, όπως υποστήριξε, παγιδεύτηκε. Παράλληλα, κατηγόρησε τον εαυτό του, λέγοντας πως δεν είχε φανταστεί ότι θα μπορούσε να υπάρχει τέτοια συμπεριφορά και τέτοια σκληρότητα, ενώ πρόσθεσε ότι όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούσε να μεγαλώσει σωστά το παιδί του.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και σε έναν 23χρονο, ο οποίος, σύμφωνα με όσα είπε, εμφανίστηκε στη ζωή της κόρης του περίπου ενάμιση μήνα πριν, συστηνόμενος με το όνομα Οδυσσέας. Μέσα από αυτή την αναφορά, ο πατέρας της Μυρτώς άφησε να εννοηθεί ότι η γνωριμία αυτή αποτέλεσε κομβικό σημείο στην εξέλιξη της υπόθεσης.

Ο ίδιος προχώρησε ακόμη περισσότερο, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για πρόσωπα που, κατά τη δική του εκτίμηση, στοχεύουν νεαρές και άπειρες κοπέλες. Παράλληλα, επιχείρησε να αποσαφηνίσει ορισμένες πτυχές της υπόθεσης, σημειώνοντας ότι η κόρη του δεν είχε ταξιδέψει στην Αθήνα, όπως είχε ακουστεί.

Με έντονη συναισθηματική φόρτιση, ο πατέρας της 19χρονης δήλωσε επίσης ότι επιλέγει να μιλήσει δημόσια και για έναν ακόμη λόγο: για να προστατεύσει το παιδί του από τη δημόσια διαπόμπευση και τα σχόλια. Όπως είπε, δεν θέλει η κόρη του να στοχοποιηθεί ή να παρουσιαστεί με τρόπο που θα τη βλάψει ακόμη περισσότερο, ενώ περιέγραψε τον εαυτό του ως έναν άνθρωπο βαθιά πληγωμένο από την υπόθεση.


Σύμφωνα με τους ίδιους ισχυρισμούς, η νεαρή δέχθηκε και απειλές όταν αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και απομακρύνθηκε από τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Το στοιχείο αυτό, όπως παρουσιάστηκε από τον πατέρα της, ενισχύει την πεποίθησή του ότι η κόρη του βρέθηκε απέναντι σε μια επικίνδυνη κατάσταση, την οποία δεν είχε κατανοήσει εξαρχής.

Η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον, ενώ οι καταγγελίες του πατέρα της 19χρονης προσθέτουν νέα διάσταση στη δημόσια συζήτηση, με το βάρος πλέον να πέφτει στη διερεύνηση όλων των δεδομένων από τις αρμόδιες Αρχές.

