Κεραμέως: Πάνω από 12.000 συμπολίτες έχουν βρει εργασία μέσω των «Ημερών Καριέρας»

Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως καλεί ανέργους και εργαζόμενους στην 50ή Ημέρα Καριέρας της ΔΥΠΑ στο Περιστέρι (23-24/1/2026).

20 Ιαν. 2026 9:20
Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως απευθύνει κάλεσμα σε ανέργους και εργαζόμενους που αναζητούν νέες επαγγελματικές ευκαιρίες, εν όψει της 50ής «Ημέρας Καριέρας» που διοργανώνει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 και το Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026, στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου. Σύμφωνα με την υπουργό, έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή περισσότερες από 300 επιχειρήσεις, οι οποίες προσφέρουν πάνω από 8.000 θέσεις εργασίας σε ποικίλες ειδικότητες και επίπεδα εξειδίκευσης, καλύπτοντας όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Νίκη Κεραμέως τονίζει:

«Ψάχνεις δουλειά ή ψάχνεις να αλλάξεις δουλειά; Έλα αυτήν την Παρασκευή ή αυτό το Σάββατο, 23 και 24 Ιανουαρίου 2026, στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, στην 50ή Ημέρα Καριέρας της ΔΥΠΑ. Πάνω από 300 επιχειρήσεις προσφέρουν χιλιάδες θέσεις εργασίας βασικής, μεσαίας και υψηλής εξειδίκευσης, σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Επίσης, πάνω από 12.000 συμπολίτες μας έχουν ήδη βρει δουλειά μέσα από τις “Ημέρες Καριέρας”. Ο επόμενος ή η επόμενη μπορεί να είσαι εσύ».

Η υπουργός υπογραμμίζει ότι η συγκεκριμένη δράση της ΔΥΠΑ έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική, καθώς περισσότεροι από 12.000 συμπολίτες έχουν ήδη εξασφαλίσει θέση εργασίας μέσω των προηγούμενων «Ημερών Καριέρας».

