Κικίλιας για Ελευσίνα: «Η χρήση του ναυπηγείου είναι το μόνο ζήτημα – Όλες οι επενδύσεις με καθαρούς κανόνες και πλήρη νομιμότητα»

Ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας ξεκαθαρίζει ότι η νομοθετική πρωτοβουλία αφορά αποκλειστικά τη χρήση του ναυπηγείου Ελευσίνας και ότι κάθε παραχώρηση λιμένα απαιτεί πλήρεις, διαφανείς όρους. Παράλληλα, αναλύει τον γεωοικονομικό ρόλο της Ελλάδας και το επενδυτικό ενδιαφέρον για τις λιμενικές υποδομές.

20 Νοέ. 2025 14:27
Pelop News

Στρατηγικής σημασίας χαρακτήρισε ο Βασίλης Κικίλιας την επένδυση στο λιμάνι της Ελευσίνας, τονίζοντας ότι η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης αφορά αποκλειστικά τη χρήση του ναυπηγείου και των παρακείμενων εκτάσεων για λειτουργίες όπως αποθήκευση, λιμενικές υπηρεσίες και ενεργειακές δραστηριότητες. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε παραχώρηση λιμένα απαιτεί σαφές πλαίσιο: είτε μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας είτε στο μοντέλο G2G, ώστε να διασφαλίζεται η νομιμότητα.

Σε ερώτηση για την Cosco και φήμες περί εκκρεμοτήτων με την ελληνική πλευρά, ο κ. Κικίλιας ήταν σαφής: «Δεν απαντώ σε φήμες. Οι συμφωνίες είναι για να τηρούνται από όλες τις πλευρές».

Η στρατηγική σημασία των ελληνικών λιμανιών

Ο υπουργός ανέδειξε τον κρίσιμο γεωοικονομικό ρόλο της χώρας:

  • Το 80% – 90% του παγκόσμιου εμπορίου γίνεται δια θαλάσσης.
  • Όποιος ελέγχει τις θαλάσσιες οδούς και τις λιμενικές υποδομές, «ουσιαστικά κυριαρχεί στον πλανήτη».
  • Τα ελληνικά λιμάνια –όπως Πειραιάς και Θεσσαλονίκη– έχουν αποδείξει το δυναμικό τους σε διεθνείς επενδύσεις.

Ο ελληνικός στόλος ως παγκόσμια δύναμη

Ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι ο ελληνόκτητος στόλος αντιπροσωπεύει το 20% του παγκόσμιου στόλου, χαρακτηρίζοντάς τον «την πιο ισχυρή δύναμη στον πλανήτη στην ποντοπόρο ναυτιλία».

Συνδέοντας τον ρόλο αυτόν με την ενεργειακή στρατηγική της χώρας, σημείωσε:

  • Το αμερικανικό LNG που έρχεται στην Ευρώπη μεταφέρεται χάρη στον ελληνικό στόλο.
  • Στην Αλεξανδρούπολη και τα ελληνικά FSRU διαμορφώνεται ενεργειακός κόμβος για την περιοχή.

Οι επενδύσεις και ο στόχος της ανάπτυξης

Για τα επενδυτικά σχέδια, ο υπουργός τόνισε:

  • Οι πιθανές αμερικανικές επενδύσεις στην Ελευσίνα θα είναι ιδιωτικές,
  • θα φέρουν νέες θέσεις εργασίας,
  • θα ενισχύσουν τον ναυπηγικό τομέα,
  • και θα έχουν αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία και οικογένεια.

«Ο στόχος είναι η ευημερία της κοινωνίας. Αυτές οι επενδύσεις μπορούν να επηρεάσουν πραγματικά τη ζωή των πολιτών», σημείωσε.

Ο ρόλος της άμυνας και της αμυντικής βιομηχανίας

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στη δυνατότητα μιας λιμενικής εγκατάστασης να έχει πολλαπλές χρήσεις:

  • εμπορικές,
  • ενεργειακές,
  • αλλά και στρατιωτικές.

Τόνισε την προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια ώστε τα ελληνικά ναυπηγεία:

  • να ξανακερδίσουν έδαφος στην αμυντική βιομηχανία,
  • να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς για μεγάλα σκάφη ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού,
  • και να ενταχθούν σε μελλοντικά εξοπλιστικά προγράμματα του Πολεμικού Ναυτικού.

