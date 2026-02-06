Κικίλιας για ναυάγιο Χίου: Δεν προδικάζω την έρευνα

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας ενημέρωσε σήμερα τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής για το ναυάγιο ανοιχτά της Χίου στις 3 Φεβρουαρίου 2026, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 15 άνθρωποι.

Ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι δεν προτίθεται να προδικάσει το αποτέλεσμα της Εσωτερικής Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) που διενεργεί το Λιμενικό Σώμα, ούτε φυσικά της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης.

Περιγράφοντας τα γεγονότα όπως προκύπτουν από τα μέχρι τώρα στοιχεία, ανέφερε τα εξής:

Υπήρξε αιφνίδια αλλαγή πορείας με κρίσιμο ελιγμό από το σκάφος του διακινητή, που οδήγησε στη σύγκρουση με το πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Οι ενέργειες διάσωσης ξεκίνησαν από την πρώτη στιγμή μετά το συμβάν.

Στη διάσωση συμμετείχαν όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις πλωτών μέσων της περιοχής.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα θαλάσσια σύνορα της χώρας με όλους τους νόμιμους και προβλεπόμενους τρόπους, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους. «Εμείς τιμούμε τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας και τους υποστηρίζουμε εμπράκτως, διότι υπερασπίζονται την πατρίδα μας που έχει ηπειρωτική περιοχή, νησιά και θαλάσσια σύνορα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, κάλεσε τους βουλευτές να επιδείξουν ψυχραιμία και υπευθυνότητα:

«Μέχρι να ολοκληρωθεί μία έρευνα, να αποφεύγουμε ανοίκειους και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς και να μη δίνουμε λαβές στον οποιονδήποτε απέναντι, παρακάτω, να εκμεταλλεύεται αυτά που λέμε, προκειμένου να κάνει ζημιά στα εθνικά συμφέροντα.»

Η τοποθέτηση του υπουργού έγινε στο πλαίσιο ενημέρωσης της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, ενώ η ΕΔΕ και η δικαστική έρευνα βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



