Κικίλιας: Σε εξέλιξη οι έρευνες για το ναυάγιο στη Χίο

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, αναφέρθηκε στη διαδικασία διερεύνησης των συνθηκών του ναυαγίου στη Χίο, στον ρόλο του Λιμενικού Σώματος, στην προστασία των θαλάσσιων συνόρων, καθώς και στις εξελίξεις στη ναυτιλία και στις λιμενικές επενδύσεις.

Αναφορικά με το δυστύχημα στη Χίο, ο Υπουργός είπε ότι «η Ένορκη Διοικητική Εξέταση προχωρά κανονικά από αυτούς που έχουν την αρμοδιότητα και την ευθύνη. Οι εμπειρογνώμονες, οι ειδικοί, ο διενεργών την ΕΔΕ κ.ο.κ. κάνουν τη δουλειά τους. Όπως προχωράει και το άλλο κομμάτι, το δικαστικό, γιατί εγώ εκ της θέσεώς μου δεν παρεμβαίνω σε αυτές τις διαδικασίες, πόσο μάλλον σε ένα τέτοιο τραγικό δυστύχημα». Σημείωσε, ωστόσο, ότι λυπάται που «αυτή τη θεσμικότητα, την υπευθυνότητα και τον επαγγελματισμό δεν τη βλέπω σε ορισμένους άλλους συναδέλφους. Απάντησα στις ερωτήσεις τους στη Βουλή, σε μια διαδικασία που διήρκεσε 4 ώρες. Δεν είναι δυνατόν να θέλουν αυτοί να υποκαταστήσουν τους πραγματογνώμονες – εγώ δεν είμαι και το λέω ειλικρινώς – τους ειδικούς, τους δικαστές, τους μεταφραστές κ.ο.κ., να θέλουν να μπαίνουν στα νοσοκομεία, να παρεμβαίνουν σε ρόλο ο οποίος υπάρχει διοικητικά ή δικαστικά και πρέπει να τον σεβαστούμε. Ή πραγματικά πιστεύουμε ότι υπάρχει διάκριση των εξουσιών ή δεν το πιστεύουμε και θέλουμε να παρεμβαίνουμε σε όλα και εκ των προτέρων να διαμορφώνουμε, σε ένα πλαίσιο επικοινωνιακό, όχι πραγματικό, ποια είναι η πραγματικότητα. Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών θα ξέρουμε και δικαστικά, μετά τις καταθέσεις» ανέφερε ο κ. Κικίλιας σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Real 97,8.

Ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι «σε κάθε περίπτωση, στηρίζουμε το Λιμενικό Σώμα. Έχουμε θαλάσσια σύνορα. Στηρίζουμε τους νησιώτες μας μέχρι και το τελευταίο ακριτικό νησί της χώρας, όπως και τις ηπειρωτικές περιοχές μας και τα σύνορά μας. Δεν μπορούμε να δεχτούμε, σε καμία των περιπτώσεων, ότι ο δυτικός πολιτισμός μας, η σύγχρονη ιστορία μας και η πιο παλιά, ο πολιτισμός μας, η ασφάλειά μας, η θρησκεία μας, ο τρόπος ζωής μας μπορεί να αμφισβητηθεί από οποιονδήποτε θέλει να μπει παράνομα στη χώρα μας και στην Ευρώπη. Και οι Ευρωπαίοι ηγέτες, στο Μόναχο και στο Νταβός, μίλησαν για ευρωπαϊκή ασφάλεια και για ανάγκη αμυντικής θωράκισης της ηπείρου και των κρατών-μελών. Δεν μου είναι εύκολο να σκεφτώ πώς αυτό θα γίνει με τη σκέψη κάποιων περί ανοιχτών συνόρων. Και τους εξήγησα στη Βουλή ότι αυτή η πολιτική των ανοιχτών θαλάσσιων συνόρων οδήγησε το 2015, επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, σε εκατοντάδες νεκρούς, πνιγμένους. Η Ύπατη Αρμοστεία είπε 800. Μιλάμε για το σύγχρονο λαθρεμπόριο, για εγκληματίες που στήνουν business πολλών εκατομμυρίων δολαρίων από την Τουρκία στην Ελλάδα και μετά, μέσα από τον Βαλκανικό διάδρομο, στη Βόρεια Ευρώπη. Ήταν καταστροφικές αυτές οι πολιτικές και έχουν αποδοκιμαστεί. Προφανώς, δεν κρίνω τα κίνητρα κανενός και λέω στην αντιπολίτευση ότι “δέχομαι την κοινωνική ευαισθησία σας και ότι η δική σας εκκίνηση γίνεται από έναν όμοιο πατριωτισμό με τον δικό μας”. Αλλά κακά τα ψέματα. Ούτε θα αφήσουμε στο έλεος του Θεού τις γειτονιές της Αθήνας, όπου υπάρχει μεγάλο και συσσωρευμένο πρόβλημα όλα αυτά τα χρόνια λόγω της παράνομης μετανάστευσης, ούτε τα νησιά μας».

Σχετικά με τις δηλώσεις του προέδρου, Ντ. Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύτιμο εταίρο και σύμμαχο των ΗΠΑ, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες για περαιτέρω εμβάθυνση συνεργασίας σε τομείς όπως η ναυτιλία, ο κ. Κικίλιας δήλωσε: «Σε ό,τι έχει να κάνει με τη ναυτιλία, που θεωρώ ότι αποτελεί έναν πολύ ισχυρό αναπτυξιακό κλάδο για τη χώρα, ο Ντ. Τραμπ έκανε δύο σημαντικές ανακοινώσεις. Η μία έχει να κάνει με τη στάση της χώρας στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) σε σχέση με τα καύσιμα που θα χρησιμοποιούμε – το LNG – και αν θα μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε για κάποια ακόμη χρόνια. Αυτό επηρεάζει και μας αφορά όλους, γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε στη χώρα είναι η ακρίβεια. Ο Πρωθυπουργός, Κ. Μητσοτάκης, πήρε την απόφαση, μετά τις εισηγήσεις που κάναμε, να στηρίξει τη γραμμή που λέει ότι τα καύσιμα που θα χρησιμοποιούνται στη ναυτιλία θα είναι τέτοια ώστε να μην δημιουργηθεί πληθωριστική κρίση, κρίση ακρίβειας και ενεργειακή κρίση, με αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων. Δηλαδή, ήθελαν κάποιοι, σε κάποιο ιδεατό κόσμο, όπου δεν έχουν ανακαλυφθεί ακόμη εντελώς “πράσινα” βιοκαύσιμα, να φορολογήσουμε τον ναυτιλιακό κλάδο με δισεκατομμύρια, τα οποία θα μετακυλίονταν από τους εφοπλιστές στους ναυλωτές και από τους ναυλωτές στην πραγματική οικονομία, στο σούπερ μάρκετ, στη λαϊκή αγορά, στα καταστήματα, στο κόστος του φυσικού αερίου, του πετρελαίου κ.λπ. Απεφεύχθη προς το παρόν αυτό, τουλάχιστον για έναν χρόνο και η μάχη θα συνεχίσει να δίνεται. Και αυτό είναι ένα μεγάλο κέρδος για τους πολίτες».

Τέλος, αναφορικά με τις επικείμενες επενδύσεις στο λιμάνι της Ελευσίνας, τόνισε ότι «σε εμένα φαίνεται πολύ λογικό. Την εντολή την έδωσε ο Πρωθυπουργός, να “τρέξει διαγωνισμός” για το λιμάνι της Ελευσίνας, το οποίο έχει τεράστια ιστορία. Είναι, στρατηγικά, σε εξαιρετικό σημείο και ο στόχος είναι να αναπτυχθεί και να δοθεί στη Δυτική Αττική υπερπολλαπλάσια αξία. Θα τρέξει διεθνής διαγωνισμός, γιατί αυτή είναι η ευρωπαϊκή νομοθεσία και μόνο αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να παραχωρηθεί ένα λιμάνι για να αναβαθμιστεί, να έχει εμπορική χρήση, ενδεχομένως, να έχει και στρατιωτική χρήση. Δίπλα στην Ελευσίνα μπορεί να δημιουργηθεί και μαρίνα πολύ υψηλού επιπέδου για super yachts. Να φτιαχτεί η παράκτια ζώνη. Να αυξηθεί η αξία των σπιτιών και των περιουσιών των κατοίκων της περιοχής. Να υπάρξει ανάπτυξη σε επίπεδο καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα ναυτιλιακά επαγγέλματα και σε επαγγέλματα που σχετίζονται με τον κλάδο κ.λπ., ώστε η περιοχή να αναβαθμιστεί και να φτάσει σε επίπεδα τέτοια που να μπορούν να τη χαίρονται οι κάτοικοι και να ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας».

