Κίνα: Κυκλώνας έφερε καταιγίδες και σκόνη άμμου σε 10 επαρχίες ΒΙΝΤΕΟ

Τα στοιχεία παρακολούθησης δείχνουν ότι οι καταιγίδες άμμου και σκόνης στην Κίνα έχουν μειωθεί συνολικά τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, λόγω κλιματικών ανωμαλιών, διασυνοριακών πηγών σκόνης και διακυμάνσεων στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία

24 Απρ. 2026 12:21
Pelop News

Για μια ακόμα φορά πολλές επαρχίες της Κίνας  είναι αντιμέτωπες με την φύση, καθώς εκτεταμένες καταιγίδες σκόνης και άμμου προκάλεσε κυκλώνας από τη Μογγολία στη βόρεια Κίνα, επηρεάζοντας περισσότερες από 10 επαρχίες, ενώ τα φαινόμενα έφτασαν έως τη νοτιοδυτική περιοχή του Σιτσουάν, σύμφωνα με την κινεζική κρατική τηλεόραση, China Central Television.

Δορυφορικά και επίγεια δεδομένα καταγραφής δείχνουν ότι η καταιγίδα σκόνης προήλθε από τη νότια Μογγολία, τη νότια περιοχή του Σιντζιάνγκ και τη δυτική Εσωτερική Μογγολία. Από το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, φαινόμενα μεταφερόμενης άμμου και αιωρούμενης σκόνης καταγράφηκαν σε ολόκληρη τη βορειοδυτική και βόρεια Κίνα, καθώς και στο μεγαλύτερο μέρος της βορειοανατολικής χώρας.


Σε περιοχές όπως το Τουρπάν και το Κασγκάρ στο Σιντζιάνγκ, καθώς και η λίμνη Γκουαϊζί στην Εσωτερική Μογγολία, εκδηλώθηκαν καταιγίδες άμμου ή ισχυρές καταιγίδες, με την ορατότητα να πέφτει κάτω από το ένα χιλιόμετρο.

Σταθμοί επίγειας μέτρησης κατέγραψαν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων. Στον σταθμό Μιντσίν της επαρχίας Γκανσού, τα επίπεδα PM10 έφτασαν τα 1.035 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο, με την ορατότητα να περιορίζεται στα 1,4 χιλιόμετρα. Στον σταθμό Ντενγκόου στην Εσωτερική Μογγολία, τα επίπεδα κορυφώθηκαν στα 1.698 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο, με ελάχιστη ορατότητα 2,4 χιλιομέτρων.

Αν και το φαινόμενο έπληξε κυρίως τη βόρεια Κίνα, τις τελευταίες δύο ημέρες επηρέασε και τη λεκάνη του Σιτσουάν. Στο Τσενγκντού, οι μετρήσεις έδειξαν συγκεντρώσεις PM10 που ξεπέρασαν τα 600 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο, με την ορατότητα να περιορίζεται στα 3 έως 4 χιλιόμετρα.

Οι καταιγίδες σκόνης εμφανίζονται συνήθως στη βορειοδυτική και βόρεια Κίνα και σπάνια στη λεκάνη του Σιτσουάν. Ωστόσο, όπως εξήγησε ο επικεφαλής προγνώστης του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου της Κίνας, η περιοχή μπορεί να επηρεαστεί μέσω συγκεκριμένης διαδρομής μεταφοράς σκόνης.

Η σκόνη από τη νότια Μογγολία και τη δυτική Εσωτερική Μογγολία μεταφέρεται από ψυχρές αέριες μάζες, διασχίζοντας περιοχές όπως το Νινγκσία, το Σαανσί και το Γκανσού, και περνώντας τα όρη Κινλίνγκ πριν καταλήξει στη λεκάνη του Σιτσουάν. Όταν η πορεία των ψυχρών αερίων μαζών προς τα δυτικά συμπίπτει με κατάλληλες συνθήκες στις περιοχές προέλευσης της σκόνης, τα φαινόμενα γίνονται συχνότερα.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:47 ΗΠΑ-Ιράν: Στο Ισλαμαμπάντ ο Αραγτσί – Προσδοκίες για πρόοδο στις συνομιλίες
15:43 Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος: «Τα παιδιά μας υποφέρουν από έλλειψη προτύπων»
15:39 Νετανιάχου: Αποκάλυψε ότι έκανε θεραπεία για καρκίνο του προστάτη
15:33 HIIF: Ξεκινούν άμεσα οι επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές και ενέργεια
15:22 Δίχρονος «έκλεψε» την παράσταση στο Οβάλ Γραφείο ενώ μιλούσε ο Τραμπ
15:10 Νοικοκυριά: Αυξήθηκε το διαθέσιμο εισόδημα, αλλά η αποταμίευση παραμένει αρνητική
15:08 Χεζμπολάχ: «Ανούσια» η εκεχειρία με το Ισραήλ – Νέες απειλές για αντίποινα
15:00 Στην αφετηρία ο διαγωνισμός για Αραξο – Αξιοποιούνται 22 περιφερειακά αεροδρόμια
14:53 Έκρηξη στους Αμπελόκηπους: Αθώος λόγω αμφιβολιών ο Νίκος Ρωμανός – Ποινές κάθειρξης σε δύο γυναίκες
14:45 Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ στην καλύτερη 5άδα της Euroleague
14:37 Σπύρος Σκιαδαρέσης για ΠΕΟ Πατρών-Πύργου: Η οδική ασφάλεια δεν μπορεί να περιμένει
14:30 Δυτική Ελλάδα – Τουρισμός: Πώς θα ξεκλειδώσουμε αυτόν τον θησαυρό;
14:25 Ο Κώτσηρας για τα νέα μέτρα: Μειώσεις φόρων και στήριξη με βάση την πορεία της οικονομίας
14:16 Η CVC εκφράζει μη δεσμευτικό ενδιαφέρον για τη στήριξη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ με νέα επένδυση έως 1,2 δισ. ευρώ
14:14 Η φρεγάτα «Κίμων» στον Πειραιά: Εκεί υπογράφουν Μητσοτάκης και Μακρόν τη νέα συμφωνία
14:11 Δ. Ελλάδα: Οι πολίτες δίνουν καθημερινή μάχη επιβίωσης – Ειδικοί σχολιάζουν την έρευνα της «Π»
14:08 Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση στην Ηλεία: Δέκα συλλήψεις και δεκάδες έλεγχοι
14:03 Ο Μακρόν στην Αθήνα: Η ελληνογαλλική συμμαχία μπαίνει σε νέα φάση με άμυνα και επενδύσεις
14:02 Ο Κώστας Πελετίδης στην «Π»: Δεν κάναμε λάθη, παλεύουμε με το σύστημα ΒΙΝΤΕΟ
13:57 Taste Atlas: Αυτό είναι το ελληνικό φαγητό που βρίσκεται ανάμεσα στις 10 κορυφαίες παραδοσιακές γεύσεις του κόσμου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
