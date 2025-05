Κίνα: Τραγωδία με τουλάχιστον 4 νεκρούς και 17 αγνοούμενους από κατολισθήσεις στη Γκουιτζόου

Στην Κίνα τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 17 αγνοούνται έπειτα από κατολισθήσεις που έπληξαν την ορεινή επαρχία Γκουιτζόου, στη νοτιοδυτική Κίνα, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Όπως γνωστοποιήθηκε οι κατολισθήσεις σημειώθηκαν σε δύο διαφορετικά σημεία της απομονωμένης περιοχής Νταφάνγκ:

Την πρώτη φορά στη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή Τσανγκσί.

Τη δεύτερη φορά το μεσημέρι στο Κινγκιάνγκ, στην περιοχή Γκουόβα.

Οι τοπικές αρχές έχουν αναπτύξει δυνάμεις διάσωσης στην περιοχή, ωστόσο το δύσβατο έδαφος και οι αντίξοες καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις.

Πάντως οι αρχές δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμής πληροφορίες για τα αίτια των κατολισθήσεων, όμως οι ισχυρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών ενδέχεται να σχετίζονται με το τραγικό συμβάν.

«Ο απολογισμός από τις κατολισθήσεις που σημειώθηκαν στην επαρχία Γκουιτζόου αυξήθηκε σε τέσσερις νεκρούς, ενώ 17 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται», ανακοίνωσε η επαρχιακή κυβέρνηση, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.



Σε πλάνα που καταγράφηκαν από ελικόπτερο και πρόβαλε το CCTV διακρίνεται ένα χωριό που έχει καταστραφεί από μια κατολίσθηση και όγκοι λάσπης να έχουν καλύψει τις καλλιέργειες.

Το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων κάλεσε τις ομάδες διάσωσης να κινητοποιήσουν «όλα τα δυνατά μέσα» για να βρουν τους αγνοουμένους, υπογραμμίζοντας πως οι επιχειρήσεις είναι «ιδιαιτέρως δύσκολες» σε αυτήν την απομακρυσμένη περιοχή λόγω του «απότομου» εδάφους.

Αεροφωτογραφίες του ραδιοτηλεοπτικού φορέα έδειξαν ένα χωριό πλημμυρισμένο από λάσπη που κάλυπτε τα γεωργικά χωράφια και σωρευόταν στους πρόποδες ενός πυκνά δασωμένου βουνού.

