«Κλεφτοπόλεμος» και «μπάλα στην εξέδρα»: Στα άκρα η σύγκρουση Μαρινάκη – Τσουκαλά για καύσιμα και ακρίβεια

Σε νέο γύρο σκληρής αντιπαράθεσης πέρασαν κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την ακρίβεια και τα μέτρα για τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η δημόσια σύγκρουση ανάμεσα στον Παύλο Μαρινάκη και τον Κώστα Τσουκαλά ανέβασε τους τόνους, με αιχμές για διαστρέβλωση, «κλεφτοπόλεμο» και κυβερνητική αδράνεια απέναντι στην αισχροκέρδεια.

20 Μαρ. 2026 12:33
Με φόντο την πίεση που προκαλεί η ακρίβεια και ειδικά οι ανατιμήσεις στα καύσιμα, η αντιπαράθεση ανάμεσα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη και τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, παίρνει ολοένα πιο οξείς τόνους. Το νέο επεισόδιο της σύγκρουσης άνοιξε μετά την κατηγορία της Χαριλάου Τρικούπη ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει ως «παράνοια» το αίτημα για προσωρινή μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα.

Ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε με ανάρτηση στο Facebook, επιμένοντας ότι τα λεγόμενά του διαστρεβλώθηκαν συνειδητά. Όπως υποστήριξε, δεν χαρακτήρισε παράλογο το ίδιο το αίτημα της αντιπολίτευσης, αλλά την αντίφαση, όπως είπε, εκείνων που από τη μία καταγγέλλουν την κυβέρνηση για αυξημένα φορολογικά έσοδα και από την άλλη ζητούν νέα μέτρα στήριξης που προϋποθέτουν ακριβώς αυτή τη δημοσιονομική δυνατότητα. Στην ίδια παρέμβαση κατηγόρησε τον Κώστα Τσουκαλά ότι επιχειρεί να δημιουργήσει στρεβλές εντυπώσεις και να παραπλανήσει την κοινή γνώμη, κάνοντας λόγο για αντιπολίτευση που δεν συνιστά πολιτική αντιπαράθεση αλλά «κλεφτοπόλεμο».

Στην ανάρτησή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έδωσε μάλιστα αυτούσιο το απόσπασμα στο οποίο αναφέρθηκε η λέξη «παράνοια», υποστηρίζοντας ότι αυτή αφορούσε συνολικά τη στάση της αντιπολίτευσης και όχι αποκλειστικά την πρόταση για μείωση φόρων στα καύσιμα. Παράλληλα, επέλεξε να απαντήσει και σε πολιτικό επίπεδο, λέγοντας ότι με τέτοιες μεθόδους «η βελόνα θα παραμένει κολλημένη», αφήνοντας σαφή αιχμή για τη δημοσκοπική εικόνα του ΠΑΣΟΚ.

Η απάντηση από την πλευρά του Κώστα Τσουκαλά ήρθε άμεσα και κινήθηκε επίσης σε επιθετική γραμμή. Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον Παύλο Μαρινάκη ότι αποφεύγει να απαντήσει στην ουσία και ότι αναλώνεται σε παιχνίδι λέξεων, πετώντας – όπως είπε – τη μπάλα στην εξέδρα. Ταυτόχρονα, έστρεψε τα πυρά του συνολικά κατά της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι δίνει μια εικονική μάχη με τα καρτέλ, ενώ στην πράξη ανέχεται συνθήκες αισχροκέρδειας.

Ο Κώστας Τσουκαλάς έθεσε, μάλιστα, και το πολιτικό ερώτημα γιατί άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, όπως ανέφερε, δείχνουν αντανακλαστικά απέναντι στις ανατιμήσεις, ενώ η ελληνική κυβέρνηση επιμένει σε μια στάση που το ΠΑΣΟΚ περιγράφει ως ύποπτη αδράνεια. Με αυτόν τον τρόπο, η κόντρα μεταφέρθηκε από τη διαφωνία για μια συγκεκριμένη δήλωση σε συνολική σύγκρουση για το αν η κυβέρνηση παρεμβαίνει επαρκώς απέναντι στις αυξήσεις που πυροδοτεί η διεθνής κρίση.

Το νέο επεισόδιο εντάσσεται σε ένα ήδη φορτισμένο πολιτικό σκηνικό, όπου η ακρίβεια και ειδικά το κόστος ενέργειας και καυσίμων επιστρέφουν με ένταση στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης. Η κυβέρνηση υπερασπίζεται τα μέτρα που έχει ενεργοποιήσει, όπως το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, ενώ η αντιπολίτευση επιμένει ότι απαιτούνται πιο άμεσες και γενναίες παρεμβάσεις για να περιοριστεί η πίεση στα νοικοκυριά και στην αγορά.

