Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες – Κλειστοί δρόμοι, τελωνεία και παρακαμπτήριοι σε όλη τη χώρα

Οι αγρότες προγραμματίζουν πανελλαδική σύσκεψη το ερχόμενο Σάββατο, είτε στα Μάλγαρα είτε στη Σίνδο, με τις κινητοποιήσεις να συνεχίζονται.

29 Δεκ. 2025 18:24
Σε περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχώρησαν σήμερα, Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, οι αγρότες σε πολλά σημεία της χώρας, με νέους αποκλεισμούς δρόμων, παραδρόμων και μεθοριακών σταθμών, σκληραίνοντας τη στάση τους ενόψει της εορταστικής περιόδου.

Μπλόκο Νίκαιας: Κλείνουν και οι παρακαμπτήριοι

Λίγο μετά τις 16:00, αγρότες από τη Λάρισα προχώρησαν στο κλείσιμο της παλιάς εθνικής οδού Λάρισας–Βόλου, στο ύψος της διασταύρωσης Κιλελέρ, η οποία λειτουργούσε μέχρι σήμερα ως εναλλακτική διαδρομή για την παράκαμψη του μπλόκου της Νίκαιας.

Νωρίτερα, είχε προηγηθεί αποκλεισμός παραδρόμων στον Μπράλο, ενώ έκλεισε και ο παρακαμπτήριος της Νίκαιας στο ύψος του Αχιλλείου, με τους αγρότες να ανακοινώνουν άνοιγμα του δρόμου στις 19:00. Παράλληλα, έχει προαναγγελθεί μηχανοκίνητη πορεία διαμαρτυρίας με τρακτέρ στο κέντρο της Λάρισας, με στόχο την ενημέρωση και τη στήριξη των πολιτών.

Ανοιχτό το μπλόκο στα Μάλγαρα έως την Πρωτοχρονιά

Σε διαφορετικό κλίμα, οι αγρότες στα Μάλγαρα αποφάσισαν να διατηρήσουν ανοιχτά και τα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού έως και την Πρωτοχρονιά, διευκολύνοντας την έξοδο των εκδρομέων. Τα διόδια λειτουργούν κανονικά, ως ένδειξη κοινωνικής ευθύνης.

Κλειστός επ’ αόριστον ο Προμαχώνας για φορτηγά

Στον Προμαχώνα, οι αγρότες προχώρησαν σε πλήρη αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού για φορτηγά και στα δύο ρεύματα, επ’ αόριστον. Ήδη σχηματίζονται ουρές χιλιομέτρων από νταλίκες σε Ελλάδα και Βουλγαρία, με το θέμα να κυριαρχεί στα βουλγαρικά μέσα ενημέρωσης. Οι κινητοποιήσεις ενισχύθηκαν σήμερα με νέα τρακτέρ από όλο τον νομό.

Μπλόκα σε Ιόνια Οδό, Αχαΐα και Ηλεία

Στην Αιτωλοακαρνανία, περισσότεροι από 300 αγρότες απέκλεισαν την Ιόνια Οδό στο ύψος των διοδίων Αγγελοκάστρου, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από παρακαμπτήριες. Το κλείσιμο αναμένεται να διαρκέσει έως την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Στην Αχαΐα, παραμένει κλειστή η Περιμετρική Οδός της Πάτρας, με την κίνηση να διοχετεύεται εντός της πόλης, ενώ στην Ηλεία αποκλείστηκαν για ώρες κόμβοι σε Πύργο και Λεχαινά, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις.

Κλειστά τελωνεία και στη Βόρεια Ελλάδα

Κλειστά κατά διαστήματα παραμένουν τα τελωνεία Ευζώνων και Εξοχής Δράμας, με περιορισμούς κυρίως για φορτηγά, ενώ στη Χαλκηδόνα αποκλείστηκε ο κόμβος του αυτοκινητοδρόμου για όλα τα οχήματα, πλην επειγόντων περιστατικών.

Πανελλαδική σύσκεψη το Σάββατο

Οι αγρότες προγραμματίζουν πανελλαδική σύσκεψη το ερχόμενο Σάββατο, είτε στα Μάλγαρα είτε στη Σίνδο, με τις κινητοποιήσεις να συνεχίζονται. Παράλληλα, δηλώνουν ότι θα υπάρξει διευκόλυνση της κυκλοφορίας ενόψει της εξόδου και επιστροφής των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς.

