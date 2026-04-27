Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Νέα διορία για τα 300.000 vouchers μετά το μπλακάουτ – Μέχρι πότε παρατείνεται

Παρατείνεται έως και την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026, στις 23:59, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων και Ανέργων της ΔΥΠΑ για την περίοδο 2026-2027. Η παράταση ισχύει για όλους τους ΑΦΜ, μετά τα τεχνικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν στην πλατφόρμα λόγω της αυξημένης συμμετοχής.

Η ΔΥΠΑ ανακοίνωσε ότι η λειτουργία της πλατφόρμας θα παρακολουθείται συνεχώς καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή εξυπηρέτηση των πολιτών και να αποφευχθούν νέα προβλήματα στην υποβολή των αιτήσεων.

Το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027 θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου 2026, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, θα έχει διάρκεια 13 μηνών και αφορά συνολικά 300.000 επιταγές, με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε επίσης: Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Παρατείνεται οριστικά η προθεσμία για τις αιτήσεις

Με την επιταγή, η οποία αντιστοιχεί σε μοναδικό αριθμό για κάθε δικαιούχο και κάθε ωφελούμενο ξεχωριστά, οι συμμετέχοντες μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα της επιλογής τους από το Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ, ύστερα από συνεννόηση με την επιχείρηση και με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Πού φτάνουν οι δωρεάν διανυκτερεύσεις

Σε συγκεκριμένες περιοχές προβλέπεται αυξημένος αριθμός διανυκτερεύσεων χωρίς ιδιωτική συμμετοχή.

Συγκεκριμένα, σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Σε Βόρεια Εύβοια, Έβρο και Θεσσαλία, εκτός Σποράδων, προβλέπονται έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις.

Οι τιμές επιδότησης αυξάνονται κατά 20% για τον Αύγουστο, καθώς και για τις περιόδους των Χριστουγέννων, από 15 Δεκεμβρίου 2026 έως 14 Ιανουαρίου 2027, και του Πάσχα, από 23 Απριλίου έως 9 Μαΐου 2027. Για τα καταλύματα σε Βόρεια Εύβοια, Έβρο και Θεσσαλία, εκτός Σποράδων, η αυξημένη επιδότηση ισχύει όλο τον χρόνο.

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια και συμμετοχή

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, το πρόγραμμα επιδοτεί και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η ιδιωτική συμμετοχή για τους δικαιούχους ανέρχεται σε 25%, ενώ για τα Άτομα με Αναπηρία τα εισιτήρια είναι δωρεάν.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου,

ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας, με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ,

οποτεδήποτε μέσα στο 12μηνο πριν από τη λήξη της προθεσμίας,

άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο αναζητούντων εργασία της ΔΥΠΑ, με συνεχόμενο διάστημα ανεργίας τουλάχιστον τριών μηνών έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας.

Για τους ανέργους ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια:

έως 16.000 ευρώ για άγαμους,

έως 24.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί,

έως 29.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Πώς γίνονται οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω gov.gr, στη διαδρομή:

Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού ΔΥΠΑ

Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με μοριοδότηση, βάσει συγκεκριμένων κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων, όπως η αναπηρία, η μονογονεϊκή οικογένεια, ο αριθμός των παιδιών, το εισόδημα και η πρώτη συμμετοχή ή μη επιλογή στα δύο προηγούμενα προγράμματα.

Φέτος, για πρώτη φορά, οι πολύτεκνοι γονείς εξαιρούνται από τη διαδικασία μοριοδότησης και συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

Δεν μπορούν να συμμετάσχουν εργαζόμενοι και άνεργοι που επιδοτούνται από πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού άλλου φορέα για την ίδια περίοδο, καθώς και όσοι, εκτός από Άτομα με Αναπηρία και πολύτεκνους γονείς, έλαβαν επιταγή στο πρόγραμμα 2025-2026.

Τι ισχύει για τους παρόχους

Πάροχοι του προγράμματος είναι τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρείες. Οι αιτήσεις των παρόχων υποβάλλονται από τις 21 Απριλίου έως τις 10 Μαΐου 2026, επίσης μέσω gov.gr, στη διαδρομή:

Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Πάροχοι Κοινωνικού Τουρισμού

Οι πάροχοι που συμμετείχαν στο πρόγραμμα της προηγούμενης χρονιάς εντάσσονται αυτόματα στο νέο Μητρώο Παρόχων, αρκεί να επικαιροποιήσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

