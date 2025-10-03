Κοκαΐνη αξίας 44,8 εκ. δολαρίων κατασχέθηκε στο Ελ Σαλβαδόρ ΦΩΤΟ

Από τις αρχές της προηγούμενης χρονιάς, οι αρχές του Ελ Σαλβαδόρ έχουν κατασχέσει 39 τόνους ναρκωτικών, εκτιμώμενης αξίας περίπου 977 εκατ. δολαρίων.

03 Οκτ. 2025 8:38
Τη διέλευση σκάφους που μετέφερε 1.795 κιλά κοκαΐνης και συνέλαβε τρεις επιβαίνοντες, υπηκόους Ισημερινού, απέτρε το πολεμικό ναυτικό του Ελ Σαλβαδόρ, όπως ανακοίνωσε χθες Πέμπτη 2/10/2025, ο πρόεδρος Ναγίμπ Μουκέλε, επισημαίνοντας ότι η επιχείρηση συνιστά σημαντικό πλήγμα στα διεθνή καρτέλ ναρκωτικών.

Το σκάφος που μετέφερε την κοκαΐνη αναχαιτίστηκε στη θαλάσσια περιοχή περίπου 2.130 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Μποκάνα Ελ Κορντονσίγιο, σύμφωνα με τον Μπουκέλε, ο οποίος ανέφερε ότι η εκτιμώμενη αξία των ναρκωτικών στη μαύρη αγορά ανέρχεται σε 44,8 εκατομμύρια δολάρια (38,2 εκατ. ευρώ).

Το Ελ Σαλβαδόρ και άλλες χώρες της Κεντρικής Αμερικής βρίσκονται στη διαδρομή που ακολουθούν τα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών από χώρες όπως η Κολομβία, το Περού και ο Ισημερινός, με προορισμό την αγορά της Βόρειας Αμερικής.

Από τις αρχές της προηγούμενης χρονιάς, οι αρχές του Ελ Σαλβαδόρ έχουν κατασχέσει 39 τόνους ναρκωτικών, εκτιμώμενης αξίας περίπου 977 εκατ. δολαρίων (833 εκατ. ευρώ), σημείωσε ο πρόεδρος Μπουκέλε.

Πηγή: ΑΠΕ
