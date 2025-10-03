Κοκαΐνη αξίας 44,8 εκ. δολαρίων κατασχέθηκε στο Ελ Σαλβαδόρ ΦΩΤΟ

Τη διέλευση σκάφους που μετέφερε 1.795 κιλά κοκαΐνης και συνέλαβε τρεις επιβαίνοντες, υπηκόους Ισημερινού, απέτρε το πολεμικό ναυτικό του Ελ Σαλβαδόρ, όπως ανακοίνωσε χθες Πέμπτη 2/10/2025, ο πρόεδρος Ναγίμπ Μουκέλε, επισημαίνοντας ότι η επιχείρηση συνιστά σημαντικό πλήγμα στα διεθνή καρτέλ ναρκωτικών.

Το σκάφος που μετέφερε την κοκαΐνη αναχαιτίστηκε στη θαλάσσια περιοχή περίπου 2.130 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Μποκάνα Ελ Κορντονσίγιο, σύμφωνα με τον Μπουκέλε, ο οποίος ανέφερε ότι η εκτιμώμενη αξία των ναρκωτικών στη μαύρη αγορά ανέρχεται σε 44,8 εκατομμύρια δολάρια (38,2 εκατ. ευρώ).

Hemos alcanzado un nuevo récord en la lucha contra el narcotráfico internacional. Nuestra Marina Nacional interceptó, a 1,150 millas náuticas (2,130 km) de nuestras costas, una embarcación tripulada por tres narcotraficantes ecuatorianos, que transportaban 1,795 kilos de… pic.twitter.com/ny71MrKHnA — Nayib Bukele (@nayibbukele) October 2, 2025

Το Ελ Σαλβαδόρ και άλλες χώρες της Κεντρικής Αμερικής βρίσκονται στη διαδρομή που ακολουθούν τα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών από χώρες όπως η Κολομβία, το Περού και ο Ισημερινός, με προορισμό την αγορά της Βόρειας Αμερικής.

Από τις αρχές της προηγούμενης χρονιάς, οι αρχές του Ελ Σαλβαδόρ έχουν κατασχέσει 39 τόνους ναρκωτικών, εκτιμώμενης αξίας περίπου 977 εκατ. δολαρίων (833 εκατ. ευρώ), σημείωσε ο πρόεδρος Μπουκέλε.

Πηγή: ΑΠΕ

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



