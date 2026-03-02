Κολωνός: Στην Ευελπίδων ο 38χρονος για τη δολοφονία της εγκύου συντρόφου του – Αρνείται την κατηγορία

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκε ο 38χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε την έγκυο σύντροφό του μέσα στο σπίτι τους στον Κολωνό. Ο ίδιος δηλώνει αθώος, ενώ αναμένονται οι ποινικές διώξεις.

Κολωνός: Στην Ευελπίδων ο 38χρονος για τη δολοφονία της εγκύου συντρόφου του – Αρνείται την κατηγορία
02 Μαρ. 2026 14:23
Pelop News

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκε το πρωί ο 38χρονος που φέρεται να σκότωσε με χτυπήματα την έγκυο σύντροφό του, μέσα στο διαμέρισμά τους στον Κολωνός.

Ο κατηγορούμενος μεταφέρθηκε στο Κτήριο 16, ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα Αθηνών, με τη διαδικασία του αυτοφώρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται την κατηγορία και υποστηρίζει ότι δεν βρισκόταν στο σημείο την ώρα του συμβάντος.

Τα ευρήματα και οι μαρτυρίες

Παρά τους ισχυρισμούς του, τα ιατροδικαστικά ευρήματα, σε συνδυασμό με μαρτυρίες γειτόνων και φιλικών προσώπων του ζευγαριού, φέρεται να έχουν οδηγήσει τις αρχές στο συμπέρασμα ότι ο 38χρονος είναι ο δράστης της ανθρωποκτονίας.

Σε βάρος του αναμένεται να ασκηθεί ποινική δίωξη, ενώ στη συνέχεια εκτιμάται ότι θα ζητήσει προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του ενώπιον του ανακριτή.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη κοινωνική αντίδραση, καθώς το θύμα βρισκόταν σε κατάσταση εγκυμοσύνης, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στο κατηγορητήριο που αναμένεται να διαμορφωθεί.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:39 Με νέο όνομα η πρώην ηθοποιός Ναταλία Λιονάκη στην Τανζανία! ΒΙΝΤΕΟ
23:31 Σπουδαίοι οι Νέοι Γλαύκου, δυσκολεύτηκε η ΑΕ Ροϊτίκων, έκανε το «18 στα 18», ΦΩΤΟ
22:57 Υπόθεση κατασκοπείας στη Σούδα: Στο κινητό του Γεωργιανού εντοπίστηκε το λογισμικό encryptor, το οποίο χρησιμοποιούν οι Φρουροί της Επανάστασης
22:53 Σπανούλης: “Το ελληνικό μπάσκετ έχει προσωπικότητες”
22:48 IDF: Χτυπήσαμε γραφεία της ιρανικής υπηρεσίας πληροφοριών στην Τεχεράνη
22:38 CENTCOM: Οι ΗΠΑ κατέστρεψαν 11 ιρανικά πλοία στον Κόλπο του Ομάν
22:28 «Το χτύπημα του Ιράν στην Κύπρο είναι απελπισία, όχι στρατηγική» δήλωση με σημασία του αντιπροσώπου του Ισραήλ στον ΟΗΕ
22:18 Ελληνικών συμφερόντων το τάνκερ που τυλίχθηκε στις φλόγες στα Στενά του Ορμούζ
21:59 Μπαχρέιν: Σοκαριστικό βίντεο με drone να χτυπά ξενοδοχείο ΒΙΝΤΕΟ
21:57 Με μυθικό Τολιόπουλο η Ελλάδα πήρε τη ρεβάνς στο Μαυροβούνιο
21:51 «Ο σύντροφός της την είχε κακοποιήσει, έζησε και πέθανε μόνη της», νέες μαρτυρίες για την 31χρονη στον Κολωνό
21:41 Πέθανε ο σπουδαίος Guy-Roger N’Ganga, τον είχε βαφτίσει ο Γιώργος Χριστόπουλος
21:30 Αίγιο: Άνδρας μεταφέρθηκε νεκρός στο Νοσοκομείο
21:21 Η συμμετοχή της Κοιν.Σ.Επ. Liofyllo στο Patras IQ 2026
21:21 Ύποπτες κινήσεις Γεωργιανού στη Σούδα, προσήχθη για κατασκοπεία
21:11 Δήμος Πατρέων: Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο! Καμία συμμετοχή στην βρώμικη επίθεση στο Ιράν!
21:00 Φρουροί της Επανάστασης: Δεξαμενόπλοιο φλέγεται στα Στενά του Ορμούζ
20:50 Ποιοι εκλέχτηκαν στο νέο διοικητικό συμβούλιο στην Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος
20:39 Λύτρωση για τον Ατρόμητο, έχασε μεγάλη ευκαιρία η Αχαϊκή
20:29 Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: Οι επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 02.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ