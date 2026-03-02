Κολωνός: Στην Ευελπίδων ο 38χρονος για τη δολοφονία της εγκύου συντρόφου του – Αρνείται την κατηγορία

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκε το πρωί ο 38χρονος που φέρεται να σκότωσε με χτυπήματα την έγκυο σύντροφό του, μέσα στο διαμέρισμά τους στον Κολωνός.

Ο κατηγορούμενος μεταφέρθηκε στο Κτήριο 16, ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα Αθηνών, με τη διαδικασία του αυτοφώρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται την κατηγορία και υποστηρίζει ότι δεν βρισκόταν στο σημείο την ώρα του συμβάντος.

Τα ευρήματα και οι μαρτυρίες

Παρά τους ισχυρισμούς του, τα ιατροδικαστικά ευρήματα, σε συνδυασμό με μαρτυρίες γειτόνων και φιλικών προσώπων του ζευγαριού, φέρεται να έχουν οδηγήσει τις αρχές στο συμπέρασμα ότι ο 38χρονος είναι ο δράστης της ανθρωποκτονίας.

Σε βάρος του αναμένεται να ασκηθεί ποινική δίωξη, ενώ στη συνέχεια εκτιμάται ότι θα ζητήσει προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του ενώπιον του ανακριτή.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη κοινωνική αντίδραση, καθώς το θύμα βρισκόταν σε κατάσταση εγκυμοσύνης, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στο κατηγορητήριο που αναμένεται να διαμορφωθεί.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



