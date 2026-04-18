Κολωνός: «Βοήθεια, πνίγομαι» φώναζε η γυναίκα πριν από τη φωτιά που άφησε πίσω δύο νεκρούς

Σοκαριστικές είναι οι μαρτυρίες που έρχονται στο φως για τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα του Σαββάτου, 18 Απριλίου 2026, σε διαμέρισμα στον Κολωνό και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ένας άνδρας και μία γυναίκα. Όπως περιγράφουν κάτοικοι της περιοχής, λίγη ώρα πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά ακούγονταν έντονες φωνές από το διαμέρισμα, αλλά και θόρυβοι που παρέπεμπαν σε καβγά και σε αντικείμενα που χτυπούσαν ή εκτοξεύονταν μέσα στον χώρο.

Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, η γυναίκα φώναζε δυνατά «βοήθεια, βοήθεια, πνίγομαι», χτυπώντας την πόρτα, την ώρα που μέσα στο διαμέρισμα επικρατούσε πανικός. Ένοικοι της πολυκατοικίας περιγράφουν ότι αρχικά αντιλήφθηκαν τη φασαρία και λίγα λεπτά αργότερα είδαν τη φωτιά να ξεσπά και να εξαπλώνεται με μεγάλη ταχύτητα.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 4.30 τα ξημερώματα σε διαμέρισμα του τρίτου ορόφου και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τύλιξε το σπίτι στις φλόγες. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με τέσσερα οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο, προχωρώντας στην επιχείρηση απεγκλωβισμού. Οι δύο άνθρωποι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους.

Γείτονας του άνδρα περιέγραψε ότι άκουσε τον καβγά περίπου στις 5 το πρωί, ενώ λίγο αργότερα η γυναίκα φώναζε για βοήθεια. Όπως είπε, βγήκε στο μπαλκόνι για να δει τι συμβαίνει, άκουσε φωνές στον διάδρομο, επέστρεψε στο διαμέρισμά του, όμως τα χτυπήματα και οι κραυγές συνεχίστηκαν. Στη συνέχεια, όταν μύρισε καπνό, κατάλαβε ότι κάτι πολύ σοβαρό συνέβαινε και βγήκε έξω, όπου διαπίστωσε ότι η φωτιά είχε ήδη εκδηλωθεί στο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου και στη συνέχεια είχε επεκταθεί και δίπλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το διαμέρισμα ανήκει σε ηλικιωμένη γυναίκα που τα τελευταία χρόνια διαμένει σε γηροκομείο, ενώ στον χώρο φέρεται να έμενε ο γιος της. Την ίδια ώρα, προχωρούσε και η διαδικασία αναγνώρισης του άνδρα, ηλικίας περίπου 50 ετών, από συγγενικό του πρόσωπο. Κάτοικοι της περιοχής υποστήριζαν επίσης ότι τόσο ο άνδρας όσο και η γυναίκα που βρέθηκαν νεκροί ήταν χρήστες ουσιών.

Τα βίντεο που ήρθαν στη δημοσιότητα αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της φωτιάς και το πόσο γρήγορα εξαπλώθηκε στο διαμέρισμα. Παράλληλα, οι μαρτυρίες για όσα προηγήθηκαν ρίχνουν νέο βάρος στην υπόθεση, καθώς η φωτιά δεν εμφανίζεται πλέον μόνο ως ένα τραγικό συμβάν, αλλά και ως περιστατικό που φαίνεται να είχε έντονη προϊστορία λίγα μόλις λεπτά πριν από την έκρηξη των φλογών.

Για λόγους ασφαλείας απομακρύνθηκαν και άλλοι ένοικοι της πολυκατοικίας, ενώ οι ζημιές στο κτίριο είναι εκτεταμένες. Τα ακριβή αίτια της τραγωδίας παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και αυτό της διαρροής υγραερίου. Ωστόσο, οι περιγραφές των γειτόνων για τις φωνές και τον καβγά λίγο πριν από τη φωτιά προσθέτουν πλέον ένα ακόμα κρίσιμο κομμάτι στο παζλ της υπόθεσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



