Κονγκό: Τραγωδία, δεκάδες νεκροί και τραυματίες όταν σκάφος έπιασε φωτιά

Μία ακόμη τραγωδία στο Κονγκό με 50 ανθρώπους να αφήνουν την τελευταία τους πνοή και δεκάδες να αγνοούνται μετά από ανατροπή σκάφους που έπιασε φωτιά.

Η τραγωδία συνέβη κοντά στην πόλη Μπαντάκα, όταν το ξύλινο σκάφος, που μετέφερε περίπου 400 επιβάτες, έπιασε φωτιά. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι δεκάδες άνθρωποι διασώθηκαν, πολλοί εκ των οποίων υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα. Η επιχείρηση για την ανεύρεση των αγνοούμενων βρίσκεται σε εξέλιξη, με τη βοήθεια διασωστικών συνεργείων και του Ερυθρού Σταυρού.

Το σκάφος, με όνομα HB Kongolo, είχε αποπλεύσει από το λιμάνι του Ματάνκουμ και κατευθυνόταν προς την περιοχή Μπολόμπα με 400 επιβάτες. Πληροφορίες αναφέρουν πως η φωτιά ξέσπασε ενώ μια γυναίκα μαγείρευε στο σκάφος, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να πανικοβληθούν και αρκετοί, περιλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, να πηδήξουν στο νερό χωρίς να ξέρουν να κολυμπούν, με τραγικό απολογισμό πολλών θυμάτων.

A boat catches fire in DR Congo and capsizes, leaving at least 50 people dead and 100 missing. pic.twitter.com/xesDfWvNOM

— African News feed. (@africansinnews) April 16, 2025