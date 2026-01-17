Κωνσταντινούπολη: 15χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα 17χρονο έξω από καφετέρια – «Δεν είναι παιδιά, είναι εγκληματίες» λέει η μητέρα

Ένα αδιανόητο περιστατικό ακραίας βίας μεταξύ ανηλίκων συγκλονίζει την Κωνσταντινούπολη, όπου ένας 15χρονος σκότωσε με μαχαίρι έναν 17χρονο έξω από καφετέρια σε γειτονιά της πόλης.

Το φονικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και δείχνει τη στιγμή που, λίγα δευτερόλεπτα μετά την έναρξη καβγά ανάμεσα σε δύο παρέες ανηλίκων, ο 17χρονος Άτλας Καγκλαγιάν δέχεται μαχαιριά στην κοιλιακή χώρα. Αρχικά φαίνεται να ζαλίζεται, προσπαθεί να σταθεί όρθιος και στη συνέχεια καταρρέει στο έδαφος.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε ο 15χρονος δράστης στους αστυνομικούς, όλα ξεκίνησαν όταν το θύμα τού είπε «τι με κοιτάς;» και κινήθηκε προς το μέρος του. «Όταν έκανε αυτή την κίνηση, έβγαλα το μαχαίρι που είχα μαζί μου και τον χτύπησα. Τον μαχαίρωσα μία φορά στο στομάχι», φέρεται να δήλωσε μετά τη σύλληψή του, το βράδυ της 14ης Ιανουαρίου 2026.

İstanbul Güngören'de 15 yaşındaki bir çocuk, "yan bakma" kavgasında 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçaklayarak katletti. Olay yerine gelen Atlas Çağlayan'ın ailesi sinir krizi geçirdi.

Μετά την επίθεση, φίλοι του ανήλικου δράστη τού ζήτησαν να τους δώσει το μαχαίρι. Εκείνος το πέταξε στο έδαφος, όπου και εντοπίστηκε λίγο αργότερα από τις αστυνομικές αρχές.

Ο 15χρονος ισχυρίστηκε επίσης ότι δεν γνώριζε το θύμα. «Μου ήταν παντελώς άγνωστος, δεν τον είχα ξαναδεί ποτέ», ανέφερε.

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, ωστόσο, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του λίγο αργότερα.

17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın 15 yaşındaki saldırganlar tarafından katledilmesine ilişkin görüntüler.

Συντετριμμένη, η μητέρα του Άτλας μίλησε σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης ζητώντας δικαιοσύνη. «Δεν είναι απλοί 15χρονοι. Είναι 15χρονοι εγκληματίες», δήλωσε, περιγράφοντας ότι έμαθε τα νέα από τον δίδυμο αδελφό του παιδιού της. «Με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: “Μαμά, τον μαχαίρωσαν, πεθαίνει, τρέξε”. Το παιδί μου άντεξε μόλις μισή ώρα», είπε με δάκρυα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη κοινωνική συζήτηση στην Τουρκία, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της οπλοκατοχής, της βίας μεταξύ ανηλίκων και της απουσίας ουσιαστικών μηχανισμών πρόληψης.

