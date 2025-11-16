Κωνσταντινούπολη: Μάνα και τα δυο της παιδιά πέθαναν από ψεκασμένα τρόφιμα!

Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στην Κωνσταντινούπολη όπου μια μητέρα και τα δύο παιδιά της πέθαναν από τροφική δηλητηρίαση.

Το ξενοδοχείο, όπου έμεναν, στο ιστορικό κέντρο της Κωνσταντινούπολης εκκενώθηκε χθες μετά τον θάνατο των τριών μελών μιας τουρκογερμανικής οικογένειας τουριστών.

Τα τέσσερα μέλη της οικογένειας- Τούρκοι που διαμένουν στη Γερμανία και είχαν μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη για διακοπές- αρρώστησαν την Τετάρτη έχοντας καταναλώσει δημοφιλή φαγητά δρόμου στην τουριστική περιοχή Ορτάκιοϊ στην ευρωπαϊκή πλευρά του Βοσπόρου.

Νοσηλεύτηκαν, αλλά τα δύο παιδιά, ηλικίας 3 και 6 ετών, πέθαναν την Πέμπτη και η μητέρα πέθανε την Παρασκευή, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο θάνατός τους επήλθε μετά από ύποπτη δηλητηρίαση που προκλήθηκε από ψεκασμό με χρήση φυτοφαρμάκων, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Ο πατέρας βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση το βράδυ της Παρασκευής δήλωσε στο X ο επαρχιακός διευθυντής της Κωνσταντινούπολης του τουρκικού υπουργείου Υγείας ο δρ Αμπντουλάχ Εμρέ Γκιουνέρ.

Αλλά δύο άλλοι τουρίστες που διέμεναν στο ίδιο ξενοδοχείο- το όνομα του οποίου δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα- νοσηλεύτηκαν μετά από ναυτία και έμετο, ανέφερε η εφημερίδα BirGun.

Μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για τροφική δηλητηρίαση, εγείροντας υποψίες για το φαγητό που φέρεται να κατανάλωσε η οικογένεια.

Ορισμένα ΜΜΕ μάλιστα, ανέφεραν ότι η τροφική δηλητηρίαση πιθανώς προήλθε από μύδια που αγοράστηκαν από έναν πλανόδιο πωλητή και γεμιστές πατάτες, γνωστές ως «kumpir», ένα δημοφιλές φαγητό δρόμου.

Το εστιατόριο όπου δείπνησε η οικογένεια σφραγίστηκε.

