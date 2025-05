Κωνσταντινούπολη: Σε εξέλιξη οι συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας, ο ρόλος της Τουρκίας

Στην Κωνσταντινούπολη ξεκίνησε η συνάντηση μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας

σύμφωνα με πηγή του πρακτορείου Tass.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν καλωσόρισε, με ομιλία του, τα μέλη των αντιπροσωπειών των δύο χωρών.

Επικεφαλής της ουκρανικής ομάδας είναι ο υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ, ενώ η ρωσική πλευρά εκπροσωπείται από τον σύμβουλο του Κρεμλίνου Βλαντιμίρ Μεντίνσκι. Ρόλο προέδρου στη συνεδρίαση έχει ο Φιντάν.

Ο Χακάν Φιντάν μίλησε πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αναφέροντας τα εξής: «Η Τουρκία χαίρεται που βλέπει τους εκπροσώπους των δύο χωρών στην Κωνσταντινούπολη. Η Άγκυρα θεωρεί σημαντικό το γεγονός ότι η Ρωσία και η Ουκρανία άκουσαν τις εκκλήσεις του Τραμπ και του Ερντογάν για ειρήνη. Οι αντιπροσωπείες της Μόσχας και του Κιέβου πρέπει να αποφασίσουν μόνες τους αν θα καταλήξουν σε ειρήνη ή αν θα συνεχίσουν την καταστροφική σύγκρουση».

“There are two paths: one path leads us to peace, the second will lead to even greater destruction. The parties themselves will decide which path to choose”

Turkish Foreign Minister Hakan Fidan gave a welcoming speech at the negotiations between the Russian Federation and Kiev.… pic.twitter.com/azOEB8bbyL

