Κωνσταντοπούλου για δίκη Τέμπη: «Οικτρή δοκιμασία για τις οικογένειες η διαδικασία, η Δικαιοσύνη παραμένει ζητούμενο»

Στο συνεδριακό κέντρο «Γαιόπολις», όπου διεξάγεται η δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, βρέθηκε το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Κατά την είσοδό της στον χώρο, η κ. Κωνσταντοπούλου προχώρησε σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους, εξαπολύοντας δριμεία επίθεση για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η δικαστική διαδικασία, η οποία βρίσκεται στην τρίτη ημέρα της απόπειρας διεξαγωγής της.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε τη διαδικασία ως μια «οικτρή δοκιμασία» για τους συγγενείς των θυμάτων, τους τραυματίες και τους επιζώντες, τονίζοντας ότι η απόδοση δικαιοσύνης παραμένει ακόμη το μεγάλο ζητούμενο.

«Όσα συμβαίνουν εγείρουν υψηλή ευθύνη για κάθε δημοκράτη πολίτη απέναντι στο τι θα ανεχθούμε να διαδραματίζεται και πόσο θα αφήσουμε να καταρρακώνεται το Κράτος Δικαίου», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για διαφάνεια και πλήρη διαλεύκανση των αιτιών της τραγωδίας.

