Κωνσταντοπούλου: «Στηρίζουμε ξεκάθαρα τους αγρότες – Η ΝΔ ευθύνεται για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ»

Με αιχμηρές τοποθετήσεις για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, εμφανίστηκε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ανεβάζοντας κατακόρυφα τους πολιτικούς τόνους.

Η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, δήλωσε ότι το κόμμα της στηρίζει απολύτως τους αγρότες και τα μπλόκα τους. «Είμαστε ξεκάθαρα με τους αγρότες και κατά συνέπεια στηρίζουμε τα μπλόκα τους, αφού αυτό είναι το όπλο τους να διεκδικούν», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση προς την κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι «ευθύνεται η εγκληματική οργάνωση της ΝΔ, με επικεφαλής τον Μητσοτάκη». Διευκρίνισε ωστόσο ότι δεν στοχοποιεί όλα τα στελέχη της ΝΔ, καθώς, όπως είπε, «πολλά μέλη της επίσης διαμαρτύρονται για όσα συμβαίνουν».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου σχολίασε και το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι ξεκίνησε να το διαβάζει για να δει τι αναφέρει για την τραγωδία στο Μάτι. «Ήταν εξοργιστικά. Ο Τσίπρας έδωσε τότε μια κακοπαιγμένη παράσταση, ενώ ήξερε ότι είχαμε δεκάδες νεκρούς», είπε.

Στη συνέχεια, χαρακτήρισε τον πρώην πρωθυπουργό «πολιτικό απατεώνα», υπογραμμίζοντας ότι «είναι υποχρέωσή μας να μην αφήσουμε τον κόσμο να εξαπατηθεί ξανά».





