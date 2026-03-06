Κοντογεώργης για κρίση στη Μέση Ανατολή: «Η οικονομία δεν είναι φτερό στον άνεμο» – Έλεγχοι για αισχροκέρδεια και ανησυχία για ενέργεια

Τη θέση ότι η ελληνική οικονομία διαθέτει τα εργαλεία για να αντιμετωπίσει ενδεχόμενες αναταράξεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε εγρήγορση για την προστασία της αγοράς και των καταναλωτών.

Μιλώντας το πρωί της Παρασκευής (6/3/2026) στο ΕΡΤnews Radio 105,8, ο υφυπουργός τόνισε ότι οι πρώτες εκτιμήσεις επικεντρώνονται κυρίως στις εξελίξεις στην ενέργεια – στο ντίζελ, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο – χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν καταγραφεί επίπεδα που να προκαλούν «ιδιαίτερη ή έξοχη ανησυχία». Όπως σημείωσε, η κυβέρνηση προετοιμάζεται ώστε να απορροφηθούν πιθανές πιέσεις που θα μπορούσαν να μετακυλιστούν στην κατανάλωση.

Στο πλαίσιο αυτό βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη εντατικοί έλεγχοι από την Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή για την αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας, ενώ –όπως ανέφερε– υπάρχει συνεργασία με τα διυλιστήρια και τα πρατήρια καυσίμων.

Ο Θανάσης Κοντογεώργης αναφέρθηκε και στις πρόσφατες διακυμάνσεις στις τιμές του φυσικού αερίου, σημειώνοντας ότι από τα 30-35 ευρώ στις αρχές της εβδομάδας η τιμή έφτασε στα 50 ευρώ, επίπεδο που –όπως υπογράμμισε– παραμένει πολύ χαμηλότερο από τα 350 ευρώ που είχαν καταγραφεί μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

«Η ελληνική οικονομία δεν είναι φτερό στον άνεμο»

Ο υφυπουργός υποστήριξε ότι, παρά το αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε σαφώς καλύτερη θέση από ό,τι στο παρελθόν για να αντιμετωπίσει μια νέα εξωγενή κρίση.

Ωστόσο, επεσήμανε ότι η πραγματική έκταση των επιπτώσεων θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, καθώς πρόκειται για εξελίξεις που επηρεάζουν το σύνολο της διεθνούς οικονομίας.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Ελλάδα στηρίζει τη διπλωματική οδό ως βασικό δρόμο επίλυσης των κρίσεων, επισημαίνοντας ότι η χώρα διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας τόσο με τον αραβικό κόσμο όσο και με το Ισραήλ, στοιχείο που –όπως είπε– ενισχύει τον σταθεροποιητικό της ρόλο στην περιοχή.

Ο ίδιος σημείωσε ακόμη ότι η κρίση αναδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο στον ενεργειακό και αμυντικό τομέα όσο και στο επίπεδο της κοινής εξωτερικής πολιτικής.

Σε εξέλιξη ο επαναπατρισμός Ελλήνων

Αναφερόμενος στον επαναπατρισμό Ελλήνων από την ευρύτερη περιοχή της κρίσης, ο Θανάσης Κοντογεώργης δήλωσε ότι η διαδικασία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από την Τετάρτη (4/3/2026).

Όπως ανέφερε, περίπου 350 Έλληνες πολίτες είχαν επιστρέψει μέχρι χθες, με τη συνδρομή του υπουργείου Εξωτερικών, των πρεσβευτικών και προξενικών αρχών, αλλά και της Πολεμικής Αεροπορίας. Εξέφρασε, μάλιστα, την εκτίμηση ότι, εφόσον διατηρηθούν πιο ήπιες συνθήκες στις χώρες του Κόλπου και παραμείνει ανοικτός ο εναέριος χώρος, θα καταστεί δυνατή η ομαλή επιστροφή όσων το επιθυμούν.

«Ό,τι ήταν εθνικά και αδελφικά επιβεβλημένο» για την Κύπρο

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης, κυρίως από την Αριστερά, σχετικά με τη στάση της Ελλάδας και τη χρήση της βάσης της Σούδας, ο υφυπουργός έκανε λόγο για άδικες αιτιάσεις, τονίζοντας ότι η χώρα δεν συμμετέχει σε επιθετικές ενέργειες.

Όπως είπε, η Ελλάδα έκανε «ό,τι ήταν εθνικά και αδελφικά επιβεβλημένο» σε σχέση με την Κύπρο, στο πλαίσιο των συνεννοήσεων με τη Λευκωσία και της συνολικής αμυντικής διάταξης του ελληνικού χώρου.

Παράλληλα, απέρριψε τους ισχυρισμούς της Άγκυρας σχετικά με τους Patriot στην Κάρπαθο, επισημαίνοντας ότι η Τουρκία δεν έχει κανέναν λόγο στην αμυντική διάταξη της Ελλάδας.

Τέλος, σχολιάζοντας τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την ενημέρωση σχετικά με τη Μέση Ανατολή και την ελληνική συνδρομή προς την Κύπρο, υποστήριξε ότι έγινε «το θεσμικά επιβεβλημένο». Όπως σημείωσε, σε τέτοιες συνθήκες η επικοινωνία μεταξύ του πρωθυπουργού και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι αναγκαία, ενώ υπενθύμισε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει διαθέσιμος να ενημερώσει και άλλους πολιτικούς αρχηγούς που θα το ζητήσουν.

