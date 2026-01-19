Κοπή πίτας 2026 από τον Αυτοκινητιστικό Όμιλο Πατρών στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο

Βραβεύσεις αθλητών και προσώπων που συνέβαλαν στην πορεία του Ομίλου – Το Σάββατο 24 Ιανουαρίου η ετήσια εκδήλωση

Κοπή πίτας 2026 από τον Αυτοκινητιστικό Όμιλο Πατρών στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο
19 Ιαν. 2026 15:08
Pelop News

Την ετήσια εκδήλωση Κοπής Πίτας για το 2026 διοργανώνει ο Αυτοκινητιστικός Όμιλος Πατρών, προσκαλώντας μέλη, φίλους και υποστηρικτές σε μια βραδιά με εορταστικό αλλά και συμβολικό χαρακτήρα για την έναρξη της νέας αγωνιστικής χρονιάς.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026, στις 18:30, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων «Αλέκα Σιούλη». Όπως κάθε χρόνο, η κοπή της βασιλόπιτας θα αποτελέσει την αφορμή για συνάντηση και ανταλλαγή ευχών, σε ένα κλίμα ενότητας και αισιοδοξίας για τη συνέχεια.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Αυτοκινητιστικός Όμιλος Πατρών θα προχωρήσει σε βραβεύσεις αθλητών και προσώπων που διακρίθηκαν μέσα στη χρονιά και συνέβαλαν ουσιαστικά στην αγωνιστική, οργανωτική και συνολική πορεία του Ομίλου. Οι διακρίσεις αυτές αναδεικνύουν τη διαρκή προσπάθεια, το ήθος και τη συλλογική δουλειά που χαρακτηρίζουν τον ΑΟΠ.

Η παρουσία των μελών και των φίλων του Ομίλου θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η εκδήλωση σηματοδοτεί την επίσημη εκκίνηση της νέας αγωνιστικής περιόδου, με στόχο τη συνέχιση της δυναμικής παρουσίας του πατραϊκού μηχανοκίνητου αθλητισμού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:47 Αφγανιστάν: Έκρηξη σε ξενοδοχείο στην Καμπούλ, υπάρχουν αναφορές για νεκρούς
15:33 Κανελλόπουλος: «Να εκμεταλλευτούμε το κενό διάστημα»
15:24 Οριστική Αποτρίχωση: Γιατί ο Χειμώνας Είναι η Ιδανική Εποχή για να Ξεκινήσετε
15:16 Μαύρος Ιανουάριος: Η 20ή Ιανουαρίου του Αζερμπαϊτζάν και η διαχρονική της κληρονομιά
15:08 Κοπή πίτας 2026 από τον Αυτοκινητιστικό Όμιλο Πατρών στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο
15:07 42 νέα έργα ύδρευσης ύψους 75,5 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας – Αναλυτικός πίνακας
15:02 Έκρηξη σε ξενοδοχείο στην Καμπούλ – Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ
14:55 Κασσελάκης: «Η Ελλάδα είναι έτοιμη για πρωθυπουργό που δεν την προδίδει – και ας είναι gay» ΒΙΝΤΕΟ
14:48 Δήμος Ήλιδας: Ολοκληρώθηκε η ανάληψη καθηκόντων των νέων Αντιδημάρχων – Στόχος η συνέχεια και η αναβάθμιση του δημοτικού έργου
14:39 Δέσμευση λογαριασμών σε 12 ακόμη αγρότες για παράνομες επιδοτήσεις
14:34 Ολοκληρώθηκε η κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης στη Μητρόπολη Αθηνών – Ποιοι έδωσαν το παρών
14:30 ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας: Με ευχές για δημιουργική χρονιά η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας ΦΩΤΟ
14:24 Υπόθεση Μαζωνάκη: Ο εισαγγελέας ζητά διευκρινίσεις από τον καταγγέλλοντα
14:17 Σε συλλόγους και φορείς της πόλης ο Δήμαρχος Πατρέων και η Δημοτική Αρχή για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας
14:06 Πάτρα: Στρατηγικός ρόλος στον σχεδιασμό νέων ακτοπλοϊκών συνδέσεων με την Αίγυπτο -Σύμφωνο συνεργασίας ΟΛΠΑ με Pan Marine
14:00 Οδοντωτός: «Εμάς κανείς δεν μας υπολογίζει;»: Κραυγή αγωνίας του προέδρου του Διακοπτού
13:58 Νίκος Καντερές: Παγετός, βροχές και λίγα χιόνια – Πώς εξελίσσεται ο καιρός έως το τέλος Ιανουαρίου
13:53 Κυριάκος Μητσοτάκης προς αγρότες: «Δεν χρειάζεται να συμφωνήσουμε σε όλα – Να μπει τέλος σε μια περίοδο έντασης»
13:47 Νατάσα Τραγουστή: Υποστολή σημαίας μετά από 20 δημιουργικά χρόνια στο Πατρινό Καρναβάλι
13:40 Φλόριντα: Τρεις τουρίστες νεκροί από πυροβολισμούς κοντά στο Disney World ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ