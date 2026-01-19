Κοπή πίτας 2026 από τον Αυτοκινητιστικό Όμιλο Πατρών στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο

Την ετήσια εκδήλωση Κοπής Πίτας για το 2026 διοργανώνει ο Αυτοκινητιστικός Όμιλος Πατρών, προσκαλώντας μέλη, φίλους και υποστηρικτές σε μια βραδιά με εορταστικό αλλά και συμβολικό χαρακτήρα για την έναρξη της νέας αγωνιστικής χρονιάς.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026, στις 18:30, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων «Αλέκα Σιούλη». Όπως κάθε χρόνο, η κοπή της βασιλόπιτας θα αποτελέσει την αφορμή για συνάντηση και ανταλλαγή ευχών, σε ένα κλίμα ενότητας και αισιοδοξίας για τη συνέχεια.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Αυτοκινητιστικός Όμιλος Πατρών θα προχωρήσει σε βραβεύσεις αθλητών και προσώπων που διακρίθηκαν μέσα στη χρονιά και συνέβαλαν ουσιαστικά στην αγωνιστική, οργανωτική και συνολική πορεία του Ομίλου. Οι διακρίσεις αυτές αναδεικνύουν τη διαρκή προσπάθεια, το ήθος και τη συλλογική δουλειά που χαρακτηρίζουν τον ΑΟΠ.

Η παρουσία των μελών και των φίλων του Ομίλου θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η εκδήλωση σηματοδοτεί την επίσημη εκκίνηση της νέας αγωνιστικής περιόδου, με στόχο τη συνέχιση της δυναμικής παρουσίας του πατραϊκού μηχανοκίνητου αθλητισμού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

