Κοπή βασιλόπιτας από τον Πανηπειρωτικό Σύλλογο Πατρών – Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Την ετήσια κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτάς του διοργανώνει ο Πανηπειρωτικός Σύλλογος Πατρών, καλώντας τα μέλη και τους φίλους του να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στην Πάτρα.

Το πρόγραμμα ξεκινά με δοξολογία και αρτοκλασία στον Ιερός Ναός Ευαγγελιστρίας Πατρών, από τις 9:00 έως τις 10:30 το πρωί, στη μνήμη του Αγίου Γεωργίου του εν Ιωαννίνοις, του Φουστανελά, προστάτη του Συλλόγου.

Στη συνέχεια, στις 11:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί η κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας στο Σπίτι του Ηπειρώτη (Μουρούζη 14-16, 1ος όροφος).

Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί από παραδοσιακά κάλαντα και τραγούδια, πολυφωνικά ηπειρώτικα ακούσματα, καθώς και βραβεύσεις, σε μια συνάντηση αφιερωμένη στην παράδοση και τη συλλογικότητα.

