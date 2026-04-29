Κόσοβο: Διαλύθηκε η Βουλή μετά το αδιέξοδο για την εκλογή προέδρου

Το πολιτικό αδιέξοδο στην Πρίστινα οδηγεί τη χώρα ξανά σε κάλπες, καθώς οι τρεις προσπάθειες για εκλογή προέδρου δεν συγκέντρωσαν την απαιτούμενη απαρτία στη Βουλή.

Κόσοβο: Διαλύθηκε η Βουλή μετά το αδιέξοδο για την εκλογή προέδρου
29 Απρ. 2026 10:43
Pelop News

Σε νέα περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας εισέρχεται το Κόσοβο, μετά τη διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη νέων βουλευτικών εκλογών, τρεις μήνες μετά την εκλογική επικράτηση του Άλμπιν Κούρτι.

Το κοινοβούλιο διαλύθηκε καθώς δεν κατάφερε να εκλέξει πρόεδρο της Δημοκρατίας μέσα στη συνταγματική προθεσμία, η οποία εξέπνευσε τα μεσάνυχτα της Τρίτης 29 Απριλίου.

Η χώρα οδηγείται πλέον σε νέες βουλευτικές εκλογές, οι οποίες θα πρέπει να διεξαχθούν το αργότερο μέσα σε 45 ημέρες από τη διάλυση της Βουλής.

Κόσοβο: Διαλύθηκε η Βουλή μετά το αδιέξοδο για την εκλογή προέδρου

Το κοινοβούλιο του Κοσόβου / Reuters

Το αδιέξοδο με την εκλογή προέδρου

Η κρίση κορυφώθηκε μετά την αποτυχία της Βουλής να εκλέξει πρόεδρο της Δημοκρατίας σε τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις.

Σε καμία από αυτές δεν υπήρξε η απαιτούμενη απαρτία, καθώς βουλευτές της αντιπολίτευσης απείχαν από τη διαδικασία.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα του Κοσόβου, για να θεωρηθεί έγκυρη η διαδικασία εκλογής προέδρου απαιτείται η συμμετοχή 80 από τους 120 βουλευτές που απαρτίζουν το κοινοβούλιο.

Η προϋπόθεση αυτή δεν καλύφθηκε, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί η διαδικασία διάλυσης της Βουλής και προσφυγής σε νέες κάλπες.

Ανταλλαγή κατηγοριών μεταξύ Κούρτι και αντιπολίτευσης

Ο υπηρεσιακός πλέον πρωθυπουργός Άλμπιν Κούρτι κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι αδιαφορούν για τη σταθερότητα της χώρας.

Όπως υποστήριξε, ο μοναδικός πολιτικός τους στόχος είναι να τον εμποδίσουν να ασκήσει την εξουσία.

Από την πλευρά της, η αντιπολίτευση κατήγγειλε ότι ο Κούρτι επιχειρεί να συγκεντρώσει όλες τις εξουσίες στα χέρια του, υποστηρίζοντας ότι δεν έδειξε διάθεση για πολιτικούς συμβιβασμούς κατά τη διαδικασία εκλογής νέου προέδρου.

Η αντιπαράθεση αυτή επιτείνει το ήδη βαρύ πολιτικό κλίμα στην Πρίστινα, σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα είχε μόλις βγει από προηγούμενο διάστημα παρατεταμένης αστάθειας.

Τρεις μήνες μετά τη νίκη του Κούρτι

Οι τελευταίες βουλευτικές εκλογές στο Κόσοβο είχαν διεξαχθεί στις 28 Δεκεμβρίου 2025.

Τότε, το κίνημα «Αυτοδιάθεση» του Άλμπιν Κούρτι είχε επικρατήσει, συγκεντρώνοντας 51% των ψήφων.

Η εκλογική αναμέτρηση είχε έρθει έπειτα από περίοδο πολιτικής αστάθειας διάρκειας δέκα μηνών, λόγω της αδυναμίας σχηματισμού κυβέρνησης.

Πλέον, το Κόσοβο καλείται να περάσει ξανά από την κάλπη, με το πολιτικό σύστημα να βρίσκεται σε νέα δοκιμασία και το ζήτημα της θεσμικής σταθερότητας να επιστρέφει στο επίκεντρο.

