Κωστής Χατζηδάκης: Επιστροφή ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου στην αντλία, φθηνότερο ρεύμα

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης χαρακτήρισε ανυπόστατες, τις εκτιμήσεις της αντιπολίτευσης τόσο για την εξωτερική πολιτική όσο και για την οικονομία, μιλώντας σήμερα στη Βουλή στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό 2026.

Ο Κωστής Χατζηδάκης στην ομιλία του παρουσίασε το πλαίσιο πρόσθετης στήριξης των αγροτών που, όπως είπε, προκύπτει από ανακατανομή κονδυλίων της βασικής ενίσχυσης. Ανέφερε ότι, με βάση το νέο σύστημα, αδιάθετοι πόροι ύψους 80 εκατ. ευρώ θα δοθούν επιπλέον σε κτηνοτρόφους της Ηπειρωτικής και της Νησιωτικής Ελλάδας από τη βασική ενίσχυση και τα οικολογικά σχήματα. Είπε επίσης ότι κυβερνητική πρόθεση είναι αδιάθετοι πόροι ύψους 80 εκατ. ευρώ να δοθούν επιπλέον στους βαμβακοπαραγωγούς και τους σιτοπαραγωγούς, στηρίζοντάς τους στη δύσκολη συγκυρία, «δείχνοντας ότι το νέο σύστημα λειτουργεί υπέρ των πραγματικών παραγωγών» και με «ξεκάθαρο κοινωνικό πρόσημο».

Ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι, «βασιζόμενοι στον διαρκή διάλογο με τους αγρότες», η κυβέρνηση δηλώνει έτοιμη να προχωρήσει στην υιοθέτηση και άλλων μέτρων στήριξης, «με βάση τις αντοχές της οικονομίας και το πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής». Τα μέτρα που προανήγγειλε αφορούν την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου στην αντλία, μετά από συνεννοήσεις με την ΑΑΔΕ, με στόχο να μην υπάρχουν «παράθυρα» για αθέμιτες πρακτικές, πρωτοβουλίες της ΔΕΗ για περαιτέρω μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας για τους αγρότες, καθώς και νέο σύστημα για ακόμη μεγαλύτερη κάλυψη από τον ΕΛΓΑ.

Σε ό,τι αφορά τις πληρωμές, ανέφερε ότι «σήμερα» καταβάλλονται επιπλέον 490 εκατ. ευρώ στους αγρότες και ότι μέχρι το τέλος του έτους θα καταβληθούν άλλα 600 εκατ. ευρώ, με το σύνολο των πληρωμών να φτάνει, όπως είπε, τα 3,8 δισ. ευρώ. Υπενθύμισε ακόμη παρεμβάσεις προηγούμενων ετών, όπως τη μείωση του ΦΠΑ σε ζωοτροφές, λιπάσματα και αγροτικά εφόδια, τη μείωση της φορολογίας για τους αγρότες, την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, τις αποζημιώσεις για τον Daniel, καθώς και την καταβολή για πρώτη φορά του Αποζημιωτικού Μέτρου 23.

Απευθυνόμενος στους αγρότες, αναγνώρισε ότι ο αγροτικός τομέας αντιμετωπίζει «σοβαρά προβλήματα», σημειώνοντας ότι «η κρίση μπορεί και πρέπει να γίνει ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα για την Ελληνική Γεωργία». Προανήγγειλε ότι αναμένονται οι εκπρόσωποι των αγροτών τις επόμενες ημέρες, λέγοντας ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να δείξει «τη μεγαλύτερη δυνατή κατανόηση», εκφράζοντας την προσδοκία να υπάρξει «η μεγαλύτερη δυνατή υπευθυνότητα» και από την άλλη πλευρά.

Στο σκέλος της εξωτερικής πολιτικής, απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης ότι δήθεν η Ελλάδα έχει οδηγηθεί σε περιθωριοποίηση και σε υποβάθμιση έναντι της Τουρκίας, καθώς και στην κριτική για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι οι προβλέψεις αυτές δεν επιβεβαιώθηκαν. Επικαλέστηκε τη συμφωνία με τη Chevron, την οποία παρουσίασε ως εξέλιξη που «ακύρωσε στην πράξη» το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Αναφέρθηκε επίσης στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, που, όπως είπε, «για χρόνια συζητείτο και δεν προχωρούσε», και στα οικολογικά πάρκα στο Αιγαίο. Ειδική αναφορά έκανε στο πρόγραμμα SAFE για χρηματοδότηση αμυντικών εξοπλισμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λέγοντας ότι «αποδείχθηκε πως η Ελλάδα είχε τελικά δικαίωμα βέτο» και ότι «ο δρόμος της Άγκυρας περνάει και από την Αθήνα». Τέλος, παρέπεμψε και στην υπογραφή ενεργειακών συμφωνιών, για υδρογονάνθρακες και για τη μεταφορά αμερικανικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη.

Για τις εξελίξεις στην οικονομία, σημείωσε ότι το πρόβλημα της ακρίβειας είναι «υπαρκτό και μεγάλο» για όλα τα νοικοκυριά, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι από το 2022 και μετά πρόκειται για πανευρωπαϊκό και διεθνές φαινόμενο. Ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει λάβει σειρά μέτρων για την αντιμετώπισή του, όπως το «καλάθι του νοικοκυριού», πρόστιμα στην αγορά, καθώς και αυξήσεις μισθών και επιδομάτων, επισημαίνοντας ότι «η προσπάθεια συνεχίζεται». Για το στεγαστικό, υπογράμμισε τις 44 διαφορετικές πρωτοβουλίες που έχουν υιοθετηθεί τα τελευταία χρόνια για τη στήριξη των ενοικιαστών και ειδικότερα των νέων, σημειώνοντας ότι «προστίθενται τώρα και νέες».

Κλείνοντας, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στάθηκε στην πρόοδο που, κατά την εκτίμησή του, έχει επιτευχθεί τα τελευταία 6,5 χρόνια, αναφέροντας τη μείωση της ανεργίας από 18 σε 8 τοις εκατό και το ότι, σε μια χώρα 10 εκατομμυρίων, βρήκαν εργασία 500 χιλ. επιπλέον συμπολίτες. Έκανε λόγο για μείωση 83 φόρων και εισφορών, για τη μεγαλύτερη μείωση του δημοσίου χρέους και για το ότι η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από χώρες όπως η Ιταλία και η Γαλλία. Στάθηκε ακόμη στην εκλογή του υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, στην προεδρία του Eurogroup, την οποία χαρακτήρισε αναγνώριση της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης.

«Όλη αυτή η πρόοδος έχει μία υπογραφή: Νέα Δημοκρατία και Κυριάκος Μητσοτάκης», κατέληξε.

