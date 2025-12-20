Κούρσα από τη χρυσή λίρα, 1.000 ευρώ!

Η αγορά παρουσιάζει έντονη κινητικότητα, καθώς πολλοί ιδιώτες επιλέγουν να εκμεταλλευτούν τις υψηλές τιμές

Κούρσα από τη χρυσή λίρα, 1.000 ευρώ!
20 Δεκ. 2025 18:48
Pelop News

Η  χρυσή λίρα διατηρεί την ανοδική της δυναμική με την τιμή πώλησης να φτάνει πλέον τα 1.000 ευρώ, γεγονός που εντείνει το ενδιαφέρον αγοραστών και πωλητών. Την ίδια πορεία ακολουθεί και το ασήμι.

Σχετικά με τις εξελίξεις στην αγορά, ο εκτιμητής λιρών κ. Χρήστος Πουλόγλου ανέφερε στο ertnews: «Ένας χαμός πάλι αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε. Αλλά δεν είναι μόνο η χρυσή λίρα. Είναι και το ασήμι, το οποίο κάνει ένα εντυπωσιακό ράλι για το 2025. Τη χρυσή λίρα, αυτή τη στιγμή, η τράπεζα την αγοράζει στα 840 ευρώ και την πουλάει περίπου στα 1.000 ευρώ».

Η νέα άνοδος επιβεβαιώνει ότι η λίρα έχει αφήσει πίσω της προηγούμενα ρεκόρ. «Έχει ξεπεράσει προηγούμενα επίπεδα που είχε φτάσει τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, αλλά συνεχίζει την άνοδο. Έχει σταθεροποιηθεί και η τιμή φαίνεται ότι θα είναι μόνο προς τα πάνω», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον κ. Πουλόγλου, «οι ιδιώτες εκμεταλλεύονται την τιμή και πουλάνε για να διαθέσουν αυτά τα κεφάλαια σε κάτι διαφορετικό. Μπορεί κάποιος να θέλει να αγοράσει αυτοκίνητο, να κάνει μια ανακαίνιση ή να επενδύσει σε ακίνητο».

Παράλληλα, υπάρχει και επενδυτικό ενδιαφέρον από όσους είχαν αγοράσει σε χαμηλότερα επίπεδα. «Πολλοί έχουν αγοράσει πιο φθηνά και τώρα θέλουν να εξαργυρώσουν το κέρδος τους, γιατί η άνοδος ήταν πολύ απότομη από τον Οκτώβριο και μετά», επεσήμανε ο ίδιος.

Όσον αφορά το αν είναι η κατάλληλη στιγμή για πώληση ή αναμονή, η απάντηση είναι επιφυλακτική: «Δεν το ξέρει κανείς. Είναι χρηματιστηριακό προϊόν. Αν πέσει, αγοράζουμε πιο φθηνά. Αν ανέβει, αγοράζουμε πιο ακριβά και φτιάχνουμε έναν μέσο όρο. Αν όμως βλέπεις ότι η τιμή είναι ψηλά και σε εξυπηρετεί, καλό είναι να πουλήσεις».

Παρά τις υψηλές τιμές, το έθιμο των γιορτών δεν έχει εγκαταλειφθεί. «Ανάλογα με τα οικονομικά του καθενός. Μπορεί κάποιος να πάρει μικρότερα νομίσματα ή ασήμι. Αυτή τη στιγμή η ουγγιά ασημιού είναι περίπου 70 ευρώ λιανική και το κιλό γύρω στα 1.840 ευρώ. Το ασήμι έχει αύξηση περίπου 120% μέσα στο 2025», εξήγησε ο κ. Πουλόγλου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:48 Πάτρα: Γροθιές στο ρινγκ, συμπλοκή φιλάθλων στο Πανελλήνιο πυγμαχίας
20:42 «Βιώνω τον χωρισμό μου σαν κάτι πολύ άσχημο», ο Περικλής Κονδυλάτος για την προσωπική του ζωή
20:30 Αττική: Εγκληματική οργάνωση έκλεβε, παραποιούσε και μεταπωλούσε οχήματα, ΦΩΤΟ
20:19 H Ολυμπιάδα επέστρεψε στις νίκες με το Γαλάτσι
20:09 Αποκάλυψη Reuters: Επιχείρηση των ΗΠΑ για κατάσχεση τάνκερ στα ανοιχτά της Βενεζουέλας
20:05 O Απόλλων ήττα στην Κηφισιά από το +17!
19:57 Μητσοτάκης θα επισκεφτεί Ιερουσαλήμ και Ραμάλα
19:53 Πέθανε η εμβληματική αρχαιολόγος Λίλα Μαραγκού
19:45 Ο Ερμής έχασε στο Παγκράτι, αλλά πήρε βαθμό
19:21 Επιπτώσεις: Λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών ακυρώσεις κρατήσεων έως και 50% σε Θεσσαλία και Ήπειρο
19:13 «Έλεγαν στην κόρη μου πρέπει να γονατίσεις για να σε συγχωρήσουμε», μαρτυρία της μητέρας 13χρονης που δέχτηκε επίθεση
19:12 «Δεν θέλω να με πλησιάσει ξανά. Θα καταθέσω ασφαλιστικά μέτρα» ο Νίκος Γιαννόπουλος για τον Νίκο Παππά
19:05 Παρανάλωμα του πυρρός αυτοκίνητο στην Κηφισίας στο ύψος της Φιλοθέης
19:00 Ο Απόλλων μπροστά στο ημίχρονο με +9 στην Κηφισιά
18:48 Κούρσα από τη χρυσή λίρα, 1.000 ευρώ!
18:36 Δύναμη της θέλησης: Άνθρωπος σε αναπηρικό αμαξίδιο ταξίδεψε στο διάστημα! ΒΙΝΤΕΟ
18:24 Αποκάλυψη NBC News: Σχέδια Νετανιάχου για νέα πλήγματα στο Ιράν θα ενημερωθεί ο Τραμπ
18:12 Αγρότες: Τα νέα δεδομένα και η εισαγγελική εντολή για καταγραφή και ταυτοποίηση, ΒΙΝΤΕΟ
18:00 Στους δρόμους η ΕΛΑΣ για γιορτές, στη φετινή έξοδο υπάρχει και η παράμετρος αγρότες
17:48 Η Καλαμάτα «καθάρισε» και την Athens Kallithea
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20-21/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ