Κρίσιμη η κατάσταση του 22χρονου που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ στο Κορωπί, τι λένε οι φίλοι του για το challenge

Ο φοιτητής από το Κορωπί νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ μετά από απόφραξη αεραγωγών. Ιατροί προειδοποιούν για μη αναστρέψιμες βλάβες σε ζωτικά όργανα.

 

14 Νοέ. 2025 8:10
Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» ένας 22χρονος φοιτητής από το Κορωπί Αττικής, μετά από σοβαρό περιστατικό ασφυξίας σε εστιατόριο ταχυφαγείου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες φίλων του, ο νεαρός, κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου με την παρέα του, συμμετείχε σε ένα ελαφρύ στοίχημα ή «πλάκα», κατά το οποίο προσπάθησε να καταπιεί ολόκληρο ένα μπέργκερ χωρίς να το μασήσει, προκαλώντας άμεση απόφραξη των αεραγωγών του και έντονη δύσπνοια.

Ο πανικός που ακολούθησε οδήγησε σε κατάρρευση, με τον φοιτητή να παύει να αναπνέει για περισσότερα από δύο λεπτά.

Διασώστες του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) έφτασαν άμεσα στο σημείο και ξεκίνησαν εντατικές προσπάθειες επανόρθωσης της αναπνοής του, διασώζοντάς τον από επικίνδυνη κατάσταση. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου, όπου παραμένει διασωληνωμένος. Οι θεράποντες ιατροί αναφέρουν ότι έχουν προκληθεί σοβαρές βλάβες σε ζωτικά όργανα λόγω της παρατεταμένης έλλειψης οξυγόνου.

Ο φοιτητής, με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, βρισκόταν σε γνωστό fast food στο Κορωπί όταν συνέβη το περιστατικό. Φίλος του δήλωσε σε τηλεοπτική εκπομπή ότι δεν επρόκειτο για επίσημο challenge, αλλά για μια συνηθισμένη «πλάκα» που ο 22χρονος έκανε συχνά, χωρίς να συνειδητοποιήσει τον κίνδυνο.

