Κρήτη: Διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ 25χρονη ειδικευόμενη γιατρός με μηνιγγίτιδα

Μια 25χρονη ειδικευόμενη γιατρός στην παθολογία, που υπηρετεί στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου και κατάγεται από τη Νεάπολη Λασιθίου, νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) με διάγνωση μηνιγγίτιδας.

Η γιατρός παρουσίασε αιφνίδια έντονα συμπτώματα, όπως ζάλη, σφοδρό πονοκέφαλο και υψηλό πυρετό, και προσήλθε στα Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Οι εξετάσεις που διενεργήθηκαν επιβεβαίωσαν τη μηνιγγίτιδα, ενώ η βαρύτητα της κατάστασής της καθιστούσε αναγκαία την εισαγωγή σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Ωστόσο, και τα τέσσερα κρεβάτια ΜΕΘ του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου ήταν κατειλημμένα, με αποτέλεσμα να κριθεί απαραίτητη η άμεση διακομιδή της στο ΠΑΓΝΗ Ηρακλείου. Όπως ανέφερε στο patris.gr ο πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, Γιώργος Μανουσάκης, δεν υπήρχε διαθέσιμη κλίνη εντατικής.

Ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Γιώργος Χαλκιαδάκης, δήλωσε ότι η ασθενής είναι διασωληνωμένη αλλά αιμοδυναμικά σταθερή και παρακολουθείται στενά από την ιατρική ομάδα.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών νομού Λασιθίου, Κώστας Καραταράκης, τόνισε ότι κατά την εφημερία της προηγούμενης ημέρας το περιστατικό διαχειρίστηκε υποδειγματικά από τους γιατρούς του Αγίου Νικολάου, ώστε η μεταφορά στο Ηράκλειο να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό. Εξέφρασε την ελπίδα όλων για πλήρη ανάρρωση της συναδέλφου.

