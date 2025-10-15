Κρυονέρι: Έτσι παραδόθηκε στις Αρχές ο άνδρας που απειλούσε να βάλει τέλος στη ζωή του

Στο Κρυονέρι, στην οδό Ελπίδος, άνδρας που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, απειλούσε να αυτοκτονήσει σήμερα (15/10/2025) το βράδυ.

Όμως μετά τις 21.00 πείστηκε και παραδόθηκε στις Αρχές και μεταφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα όπου θα γίνει ψυχιατρική εξέταση.

Στην κατοικία βρέθηκε μια καραμπίνα.

