Kung Fu & Tai Ji Patras: 12 μετάλλια στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

Για πρώτη φορά ο Αθλητικός Σύλλογος Κινέζικων Πολεμικών Τεχνών Πατρών εκπροσώπησε την πόλη της Πάτρας με 12 αθλητές/ριες στο 26ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Wushu Kung Fu, που διεξήχθη στο Ολυμπιακό Γήπεδο Πάλης στην Αθήνα στις 17-18 Ιανουαρίου, με μεγάλη επιτυχία.

Ο σύλλογος, μετά από 18 χρόνια πορείας, εμπειρίας και πολλών επιτυχιών σε Ελλάδα και εξωτερικό, γράφει το πρώτο του κεφάλαιο στη νέα του έδρα, την Πάτρα!

Ο προπονητής Γρηγόριος Σταματόπουλος και το Δ.Σ. του συλλόγου συγχαίρουν όλους τους αθλητές/ριες για το ήθος, την προσπάθεια και το μαχητικό πνεύμα που επέδειξαν στους αγώνες.

Τέλος, ευχαριστούν τους γονείς αλλά και όσους μας στήριξαν και μας στηρίζουν σε κάθε βήμα.

Αναλυτικά οι διακρίσεις:

Γ’ και Β’ κατηγορία

Άγγελος Σκόνδρας (παμπαίδων), Shaolin Quan, 1η θέση

Διονύσης Σανζ Μάργαρης (παμπαίδων), Shaolin Quan, 1η θέση

Άρτεμις Σ. (παγκορασίδων), Shaolin Quan, 1η θέση

Ερμής Θεοδωρόπουλος (παμπαίδων), Shaolin Quan, 2η θέση

Θαλής Θεοδωρόπουλος (παμπαίδων), Shaolin Quan, 3η θέση

Βασίλειος Κάππος (παμπαίδων), Shaolin Quan, 3η θέση

Βασίλειος Παπυσπύρος (παμπαίδων), Shaolin Quan, 4η θέση

Μαριτίνα Μπαλντιμά (παγκορασίδων), Shaolin Quan, 4η θέση

Γεωργία Γαζέτα (γυναικών), Shaolin Quan, 1η θέση

Νικόλαος Κατσιρούμπας (ανδρών), Shaolin Quan, 1η θέση

Α’ κατηγορία

Βασίλειος Ζορμπάς (εφήβων), Chen Taiji, 1η θέση

Ηλίας Καράμπελας (ανδρών), Shaolin Pu Dao (μακριά σπάθα), 1η θέση

Ηλίας Καράμπελας (ανδρών), Shaolin Quan (γροθιά), 2η θέση

Ηλίας Καράμπελας (ανδρών), Shaolin Dao (σπαθί), 4η θέση

