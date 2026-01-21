Kung Fu & Tai Ji Patras: 12 μετάλλια στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

Νέα σελίδα για τον σύλλογο στη νέα του έδρα, την Πάτρα, ξεκινώντας με διακρίσεις

Kung Fu & Tai Ji Patras: 12 μετάλλια στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
21 Ιαν. 2026 18:41
Pelop News

Για πρώτη φορά ο Αθλητικός Σύλλογος Κινέζικων Πολεμικών Τεχνών Πατρών εκπροσώπησε την πόλη της Πάτρας με 12 αθλητές/ριες στο 26ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Wushu Kung Fu, που διεξήχθη στο Ολυμπιακό Γήπεδο Πάλης στην Αθήνα στις 17-18 Ιανουαρίου, με μεγάλη επιτυχία.

Ο σύλλογος, μετά από 18 χρόνια πορείας, εμπειρίας και πολλών επιτυχιών σε Ελλάδα και εξωτερικό, γράφει το πρώτο του κεφάλαιο στη νέα του έδρα, την Πάτρα!

Ο προπονητής Γρηγόριος Σταματόπουλος και το Δ.Σ. του συλλόγου συγχαίρουν όλους τους αθλητές/ριες για το ήθος, την προσπάθεια και το μαχητικό πνεύμα που επέδειξαν στους αγώνες.

Kung Fu & Tai Ji Patras: 12 μετάλλια στο Πανελλήνιο ΠρωτάθλημαΤέλος, ευχαριστούν τους γονείς αλλά και όσους μας στήριξαν και μας στηρίζουν σε κάθε βήμα.

Αναλυτικά οι διακρίσεις:

Γ’ και Β’ κατηγορία

  • Άγγελος Σκόνδρας (παμπαίδων), Shaolin Quan, 1η θέση

  • Διονύσης Σανζ Μάργαρης (παμπαίδων), Shaolin Quan, 1η θέση

  • Άρτεμις Σ. (παγκορασίδων), Shaolin Quan, 1η θέση

  • Ερμής Θεοδωρόπουλος (παμπαίδων), Shaolin Quan, 2η θέση

  • Θαλής Θεοδωρόπουλος (παμπαίδων), Shaolin Quan, 3η θέση

  • Βασίλειος Κάππος (παμπαίδων), Shaolin Quan, 3η θέση

  • Βασίλειος Παπυσπύρος (παμπαίδων), Shaolin Quan, 4η θέση

  • Μαριτίνα Μπαλντιμά (παγκορασίδων), Shaolin Quan, 4η θέση

  • Γεωργία Γαζέτα (γυναικών), Shaolin Quan, 1η θέση

  • Νικόλαος Κατσιρούμπας (ανδρών), Shaolin Quan, 1η θέση

Kung Fu & Tai Ji Patras: 12 μετάλλια στο Πανελλήνιο ΠρωτάθλημαΑ’ κατηγορία

  • Βασίλειος Ζορμπάς (εφήβων), Chen Taiji, 1η θέση

  • Ηλίας Καράμπελας (ανδρών), Shaolin Pu Dao (μακριά σπάθα), 1η θέση

  • Ηλίας Καράμπελας (ανδρών), Shaolin Quan (γροθιά), 2η θέση

  • Ηλίας Καράμπελας (ανδρών), Shaolin Dao (σπαθί), 4η θέση

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:21 Σε αυτές τις περιοχές της Αττικής δεν έχουν ρεύμα!
21:11 Γροιλανδία: Δίνει οδηγίες προς τον πληθυσμό σε περίπτωση κρίσης
20:52 Κύπελλο Ερασιτεχνών: Το Πάτραι λύγισε στα πέναλτι την Αχαϊκή
20:51 Χάος στην Αττική: Καταστροφικές εικόνες σε Γλυφάδα, Βουλιαγμένη, Βούλα και Βάρη, τα ορμητικά νερά παρέσυραν αυτοκίνητα και κάδους, εγκλωβισμένοι επιβάτες σε λεωφορεία
20:42 Γαλλία: To 84% θεωρεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι επικίνδυνος για την παγκόσμια ειρήνη
20:34 Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο πατέρας του 14χρονου μαθητή με το όπλο στο σχολείο
20:23 Ο Δημήτρης Παπαστεργίου στην «Π»: Ψηφιακή «κόλαση» το επόμενο εξάμηνο ΒΙΝΤΕΟ
20:21 Καιρός: Καταιγίδες, ισχυρές βροχές, αλλά και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας
20:10 Συνελήφθη δημοσιογράφος στα Χανιά για διασπορά ψευδών ειδήσεων στην υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου ιατρού
20:00 Προφυλακιστέος ο 44χρονος δράστης της δολοφονίας στο Λιθοβούνι Αγρινίου
19:51 Σικελία: Ξεπέρασαν το μισό δισεκατομμύριο ευρώ οι ζημιές από το κύμα κακοκαιρίας που την πλήττει
19:41 «Η δικαιοσύνη έστειλε μήνυμα για το πως πρέπει να αντιμετωπίζονται τέτοια εγκλήματα», συγκλονίζει ο χαροκαμένος πατέρας του 22χρονου Παναγιώτη
19:31 Ασπρόπυργος: Υπερχείλισε ρέμα, εκκενώνεται η περιοχή Γκορύτσα, φούσκωσαν Κηφισός, Ιλισσός, Ποδονίφτης και Πικροδάφνη, ΒΙΝΤΕΟ
19:21 Κότερα, πολυτελή αυτοκίνητα και κοσμήματα, περιλάμβανε το «μενού» της επένδυσης της συμμορίας των βενζινάδων, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
19:11 «Κάνεις ένα καλό για να βρεθείς μπλεγμένος, δεν σέβεσαι τον φίλο σου», ο εργοδότης «καίει» τον ανιψιό για το φονικό στη Φοινικούντα
19:00 ΕΦΚΑ: «Καταιγίδα» ειδοποιητηρίων – Πάνω από 480.000 στο εννεάμηνο με τα ληξιπρόθεσμα να «φουσκώνουν»
18:51 Αναστέλλονται οι εμπορικές συμφωνίες ΕΕ-ΗΠΑ μέχρι να σταματήσουν οι απειλές Τραμπ για Γροιλανδία
18:41 Kung Fu & Tai Ji Patras: 12 μετάλλια στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
18:30 Σε φάση κάμψης η κτηματαγορά της Αχαΐας το 2025
18:24 Πάτρα: Μπήκαμε στο 2026 και ακόμα ρημάζει ο «Λάγιος» ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ